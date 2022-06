Sommarklassikern: Michael Manns ”Heat” bränner fortfarande till

Sommarklassikern Action ”Heat” Regi och manus: Michael Mann I rollerna: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Ashley Judd m fl. Längd: 2 tim 50 min (från 15 år). Språk: engelska. På SVT1 18/7, kl 23.10. SVT Play 17/6–1/7. Visa mer

Hytta med näven mot Hollywood, förbanna den reproducerade idétorkan – men våga inte slentriandissa Michael Manns omarbetningar. Till skillnad från storstudiornas rovsdjursgnagande på popkulturella ben sysslar Mann med själfulla makeovers. Inte minst när han dammar av sina egna idéer.

Gamla misslyckanden? Nja, det vore att ta i, men visst kan man argumentera för att ”gör om, gör rätt”-upplägget satt guldkant på hans filmografi. Av sin lökiga 80-serie ”Miami vice” gjorde han en av 00-talets bästa amerikanska filmer. Dessförinnan återvann han ”L.A takedown” (1989). Av piloten blev det aldrig någon tv-serie, men småningom storduksuppgraderade han tjuv och polis-dramatiken under nytt namn: ”Heat”.

Om vissa filmer är ett väder, en färg, en temperatur eller en tid på dygnet så är ”Heat” en nattfilm. Förvisso utspelas flera av dess mest kännetecknande sekvenser (det berömda bankrånet, inte minst) mitt på ljusa dagen – ändå är det så självklart att Manns stålblå stötthriller hör till småtimmarna.

Varför? Kanske för att det är då filmens frostiga färgpalett får blomma. Och det är inte förrän efter mörkrets inbrott som de kyliga yrkesmännen tycks våga lägga ifrån sig sina vapen, släppa garden och låta känslorna krypa fram.

Särskilt gäller det Neil McCauley, ensamvargen som så ivrigt tjatar om kriminellas gyllene regel: fäst dig inte vid någon som du inte kan lämna inom 30 sekunder. Lika tydligt som publiken ser han att Val Kilmers fagra, spelmissbrukande ungtupp är så hjärtskärande beroende av sin besvikna andra hälft (Ashley Judd).

Val Kilmer och Ashley Judd i ”Heat”. Foto: Alamy

När andra män i filmen sviks och ser sina äktenskap gå i kras blir McCauley den som mot alla odds – borträknat den klassiska dramaturgins – träffar kärleken. Dagtid fortsätter planerandet, stötarna, de blodiga hämndaktionerna, men plötsligt har han någon att dela natten med. Som får honom att bryta sin egen regel.

”Ljusens stad”, säger han till sin nya flickvän (Amy Brenneman) från en höjd med utsikt över Los Angeles. Trafiken i fjärran sätter som lysande skotthål i kvällsmörkret. Där borta är farten och fläkten, massan och maskinerna, men här, precis framför kameran, är det bara de två. En ny kärlek mot en fond av metropoltrafikens uppochnedvända stjärnhimmel.

Vad är det om inte stadsromantik?

För ”Heat” är också en hypnotiskt vacker LA-film, vars många bilvägar understryker ett av filmens teman: flyktvägen. Från lagen, ensamheten, sig själv. Visst, på gatorna avfyras ett par genretypiska fyrverkerier, men utan skjutglad underhållningssadism. Våldet är mer ett nödvändigt ont. Kanske också ett sätt att uttrycka sig? Åtminstone för introverta arbetsnarkomaner av viss ålder, för vissa män inom vissa yrken.

Samma dag som jag ser om ”Heat” tar jag del av Ruben Östlunds platta PR-sociologi i Aftonbladets artikelserie om ”Mannen” (12/6 2022). ”Det finns en inställning i debatten att mannen är underutvecklad och att kvinnan skall hjälpa honom att bli hel”, säger han. Det stämmer så klart in på pardynamiken i denna film, lika mycket ett relationsdrama som en thriller. Machotyperna är allt annat än moderna. Men i det finns också en av Manns storheter: hans sätt att se arketyper i nytt, neoimpressionistiskt ljus, med vilket han – här i samarbete med fotografen Dante Spinotti – bryter ner tid och rum till block av skuggor och färger. Till väl vald stämningsmusik skapas nyfikenhet för rollfigurernas inre.

Al Pacino fikar med Robert De Niro i ”Heat” (1995) Foto: Alamy

Vid sin premiär var ”Heat” kanske mest omtalad för fikascenen där Al Pacino och Robert De Niro möttes för första gången på vita duken (båda medverkade i ”Gudfadern del II”, men utan några scener ihop). Den oundvikliga kollisionen mellan Pacinos hårdnackade snut och De Niros yrkeskriminella ledarfigur för superproffsen samman. En respekt föds ur detta – vetskapen om den andres expertis.

Men i slutändan finns här inga vinnare. I en närapå perfekt final, ömt tonsatt med Mobys ”God moving over the face of the waters”, blir det så tydligt att ”Heat” är mer än sin titels antonym – allt männen försöker göra är ju att fly den coolhet som är filmens signum. De vill mötas, älska och älskas. Få en god natts sömn, fast döden verkar vara det enda sömnpillret som biter.

Jag tycker synd om männen i Manns värld.

Se mer. Tre heistfilmer: ”Rififi” (1955), ”Den röda cirkeln” (1970), ”Drive” (2011).

Här är sommarens bästa långfilmer på SVT