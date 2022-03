Somrig frigörelse i ”The hill where the lionesses roar” från Kosovo

Drama ”The hill where the lionesses roar” Regi & manus: Luàna Bajrami I rollerna: Era Balaj, Uratë Shabani, Flaka Latifi, Luàna Bajrami m.fl. Längd: 1 tim. 23 min (från 11 år) Språk: albanska. Biopremiär Visa mer

Det som sker, sker på sommarlovet. Ackompanjerade av det avlägsna böneutropet från byns moské, lövrassel och andra sommarljud träffas de tre väninnorna högt uppe på berget. Med ett gemensamt rytande demonstrerar de inte bara sin styrka, utan sin sammanhållning och vänskap. Qe, Li och Jeta vet knappast vad de vill, endast vad de inte vill, såsom det ofta är just i den ålder då unga kvinnor är på väg att välja väg för sina fortsatta liv.

Det gäller inte minst i denna lilla by i Kosovo, där längtan bort är lika stark som bundenheten till varandra och omgivningen. På gott och på ont. En plats där männen har det slutgiltiga ordet.

Qe har en lillasyster som i lönndom vårdar en kanin. Bägge måste försvaras och beskyddas mot en auktoritär far. Jeta, vars föräldrar är döda, utsätts för övergrepp av sin farbror. Blonderade Li har en uppvaktande pojkvän, men vill framför allt inte bli damfrisörska som mamma utan drömmer om universitetet.

Iakttagare är Lena, spelad av den regidebuterande Luàna Bajrami (”Porträtt av en dam i brand”, ”Omständigheter”) som också skrivit manus. Hon gjorde filmen som 20-åring (!) och har nära till minnet av sin egen ungdom under uppväxten i Kosovo. Hennes rollfigur Lena återvänder från Paris för att fira sommarlov hos farmor, hon tummar på ett många gånger läst exemplar av Zolas ”Nana” och utmanar väninnetrion med sin idylliserande vision av deras liv.

Här bör inte ordas om den mer dramatiska, nästan thrillerartade utvecklingen under lejoninnornas sysslolösa sommar i ”The hill where the lionesses roar” som vann pris för både bästa debut och bästa manus på Stockholms filmfestival.

Betydligt mer intresseväckande är hur deras längtan efter frihet och ett annat liv successivt får dem att se sina olikheter. Blickarna mörknar i sorg, försjunkenheten i de egna tankarna blir alltmer påfallande och liksom Lena drar de slutsatsen att till det man en gång lämnat bakom sig bör och kan man aldrig återvända.

