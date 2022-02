Soppteaterns ”En tillfällig ensemble...” är bitsk med bitter biton

Teater ”En tillfällig ensemble sätter upp Kung Lear” Av, i regi och scenografi av Johanna Lazcano Kostym: Gudrun Rösnes Komposition: Mathias Venge Medverkande: Johan Rabaeus, Johanna Lazcano, Mia Benson, Fredrik Meyer Scen: Kulturhuset Stadsteatern, Klara Soppteater Speltid ca 1 timme. Visa mer

2022 är visst ett Shakespeareår. Här ska det bli ”Kung Lear”. Men pengarna är slut, man får ta vad man har. Johan Rabaeus hastar in via salongen för att – långt under sin stjärnstatus – på Soppteaterns lilla scen göra kungen.

Nåja, här är han ju herre på täppan! Reciterar gutturala repliker så fort någon annan öppnar mun. Självironiskt, förstås. Eller? Man vet aldrig när det gäller Rabaeus.

Mia Bensons Berit, från proggteatern, har inte spelat sedan 1977. Hon får hjälp att stolpa fram blankversen. Johanna Lazcano som skrivit och regisserat föreställningen gör Larissa, dess unga normkritiska flamma i Adidasoverall och med alla invändningar som tänkas kan, mot vit manlig överhöghet inte minst.

Lazcanos initierade satir, som skriven för just dessa, talar kanske bäst till de som kan jargongen, men spelet förtydligar. Rabaeus histrioniska olater matchas av Bensons beredvillighet som tröstande och lyftande kvinna. Larissas påstridighet får regissören Andreas i gungning – Fredrik Meyer är rörande, vag och splittrad mellan pappalivspusslet och sitt omöjliga uppdrag.

Allt är nog kvickt och kul, men bitonen är bitter – bilden av en teater i tvångströja.

Inträder Deus ex Machina: finansiär från näringslivet som vill ha synergieffekter…

En lättnad faktiskt: Bort pretentiösa diskussioner (som inte var så principiella utan dolde en familjedram) – och på med paljetterna i ett gnistrande revynummer där Rabaeus rygg blir präktig reklamplats. Bensons Berit blommar ut i högklackat, Lazcano otrivs inte i glamkostym och regissören Meyer ser lättad ut, fri från överkrav. Den seriösa teaterns nederlag blev visst allas vinst. Skönt! Men var det meningen?

Läs fler scenrecensioner och andra texter av Ingegärd Waaranperä