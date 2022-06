Sopranen Hedvig Jalhed: ”Livet tappar sin mening om allt är förutsägbart”

Hedvig Jalhed gillar ordet immersiv. Det används ofta i uttryck om teknik och upplevelser för att beskriva något uppslukande eller omslutande och att vara immerserad betyder bokstavligen att vara inblandad. Jalheds ambition är att göra operakonsten mer immersiv med inspiration från datorspelsvärlden och levande rollspel.

– Det handlar inte om att stå vid sidan av eller betrakta något på avstånd, utan om att vara mitt i ett konstverk, förtydligar hon.

I våras disputerade Jalhed med avhandlingen ”An operatic game changer: The opera maker as game designer and the potentials of ludo-immersive opera” som kort och gott handlar om att kombinera operakonst med speldesign. Men just nu är hon mitt uppe i förberedelserna inför Halland opera & vocal festival, som hon är konstnärlig ledare för. I programmet ska det finnas plats för såväl äldre verk som ”det alldeles pinfärska”. Årets tema är ”Action and dreams” som ska knytas ihop med både föreställningar och samtal kring musikdramatik, opera och annan vokalmusik.

– Precis som känslor inte bara är positiva så kan även drömmar vara onda eller våldsamma, konstaterar Jalhed och nämner operan ”Nobody” som tränger in i sektledaren och seriemördaren Charles Mansons psyke.

”Jag var nyfiken på hur jag kunde hitta ett sätt att dela den upplevelse jag hade som sångare i en opera och som jag tycker skiljer sig radikalt från hur det är att sitta i publiken”, säger Hedvig Jalhed. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Danska performancegruppen Sew Flunk Fury Wit, som arbetar med dockor i mänsklig storlek, presenterar i sin tur Richard Strauss ”Metamorphosen” i bearbetad version för det elektroniska instrumentet ondes martenot.

– Det är alltså ett verk som skrevs i slutet av andra världskriget, men instrumentet ondes martenot bygger på erfarenheter från första världskriget, fortsätter Jalhed och förklarar att det öppnar för en diskussion om hur krig kan stoppa ”ett pågående kulturarvsbygge”, men även ge upphov till ny konst.

Hon är själv klassiskt skolad operasångare, sopran, och har sjungit i traditionella uppsättningar på bland annat Kungliga Operan. Men framför allt är hon intresserad av att uppgradera operans uttrycksmöjligheter på ett sätt som ger publiken en mer aktiv roll och ett nytt perspektiv inifrån själva operan.

– Jag var nyfiken på hur jag kunde hitta ett sätt att dela den upplevelse jag hade som sångare i en opera och som jag tycker skiljer sig radikalt från hur det är att sitta i publiken, utan att för den skull göra besökaren till konstnärligt ansvarig, förklarar Jalhed.

Hedvig Jalhed Född 1982 i Halmstad, numera bosatt i Mellbystrand. Är utbildad operasångare och grundade 2010 frigruppen Operation Opera. Disputerade i våras med avhandlingen ”An operatic game changer: the opera maker as game designer and the potentials of ludo-immersive opera” vid Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten. Sedan 2013 är Jalhed konstnärlig ledare för Halland opera & vocal festival som äger rum den 16–19 juni. Årets tema är ”Action and dreams”. I programmet finns alltifrån en suggestiv bearbetning av Richard Strauss verk ”Metamorphosen” till Martin Lissels nyskrivna opera ”Nobody” om Charles Manson och familjeföreställningen ”Den tokiga tebjudningen” inspirerad av ”Alice i Underlandet”. Visa mer

Avhandlingsarbetet fick henne samtidigt att inse vikten av att vara mottaglig även som artist.

– Jag upptäckte hur mycket jag har tränats för att stänga av och inte låtsas om de intryck jag får när jag står på scen, att begränsa reaktioner snarare än att följa de impulser som ges där och då.

Jalhed talar om hur publiken för runt 200 år sedan kunde komma och gå, äta och konversera under föreställningarna.

– Det är Wagner som släcker ljuset i salongen, låser fast folk och gör dem osynliga för artisterna. Där och då hände någonting som berövade oss ett intryck och lät oss vara i en bubbla, där vi kanske blev för skyddade, säger Jalhed och konstaterar att även artister måste vara beredda på att våga bli störda och tränas för att inte vara för känsliga.

En annan viktig insikt var att det sociala sammanhanget i hög grad påverkar publikens interaktion.

– Mycket fokus går åt till att läsa det sociala spelet när man interagerar med främlingar, vilket operabesökarna till stor del gör. Avhandlingen följer fyra olika operauppsättningar. I två av dem utesluter vi andra besökares betraktande, vilket också ökade interaktionen. Folk slappnar av när de inte betraktas av andra i samma situation, berättar Jalhed.

Hon understryker att det inte går att generalisera, men att man ändå kan bygga konstnärlig erfarenhet utifrån den slutsatsen.

2010 grundade Jalhed frigruppen Operation Opera som arbetar mycket med den här sortens interaktion och experimentell musikdramatik i småskaligt kammarformat på udda spelplatser. Den senaste produktionen ”Chronos minnesbank” hade precis hunnit flytta in i en tom butikslokal i centrala Halmstad när coronapandemin för två år sedan satte stopp för besökare. Men nu i höst räknar man med att åter kunna ta emot ”kunder” i denna fiktiva pantbank för minnen. Det rör sig om en sorts drop in-föreställning som bygger på ett cirkulärt libretto med ett antal olika scener. Osäkerhetsmomentet och risktagandet är en viktig del av den konstnärliga processen.

Hedvig Jalhed. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– För mig tappar livet sin tjusning om allting är förutsägbart och väldigt tryggt. Jag vill naturligtvis inte utsätta vare sig mig själv eller någon annan för allvarlig fara eller risker på det sättet, men jag vill kunna ha lite luddighet i kanterna, säger Jalhed.

Hon menar att det finns konstnärliga kvaliteter i det ”oklara” och tycker att textmaskin på opera är ”fruktansvärt avtändande”.

– Jag brukar återvända till ett citat av Brian Eno, som inte alls är operamänniska. Han pratar om distortion, förvrängning, som en nyckel till en mångfald av tolkningar i stället för en ensidig tolkning. Det tycker jag är lite fint.

Jalheds eget operaintresse vaknade i tolvårsåldern, då hon hörde en Mozartaria spelas upp till en animerad musikvideo i Thomas Gyllings tv-program ”Bach & Co”. Bland tonårens datorspelsfavoriter nämner hon strategispelet ”Age of empires” och det tidiga 90-talets stilbildande ”Myst”. Sedan hon fick barn har det blivit mer brädspel än skärmtid, men idén att kombinera opera med speldesign är sprungen ur ett fritidsintresse som hon länge delat med både maken och lillebror.

För Jalhed handlar nyskapande opera om mer än att bara stöpa om den befintliga repertoaren. Att ingen av de traditionella institutionerna ännu så länge visat intresse för avhandlingen förvånar henne inte eftersom hon sysslar just med att utforska alternativ till den typiska ”operahusoperan”, där redan själva lokalen skapar vissa förväntningar. Men om hon fick chansen att gå loss som immersiv konsult skulle hon ta med operan på äventyr utanför byggnaden.

– Det jag är ute efter är att vi har låtit publiken sitta stilla i 200 år och jag skulle vara nyfiken på vad som händer om vi släpper besökarna loss. Jag tror att det kan uppstå spännande saker.

