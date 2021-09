Anthony: Den splittrade maffia­bossen, eh...”sophanteringskonsulten” Anthony ”Tony” Soprano är en av de mest komplexa rollfigurer som skapats för teverutan - specialdesignad för analyssoffan med alla störningar från asocialt beteende och narcissism till panikångest och borderline-symtom. Många av dem har han framgångsrikt överfört på sin son, Anthony Jr, alias A J.

Bada Bing: Strippsyltan där Tony Soprano har sitt huvudkontor. Tv-seriens scener spelas in på den riktiga strippbaren Satin Dolls i New Jersey. I samband med sista säsongen sålde klubben ut ”Sopranos-rekvisita” på E-bay, där­ibland strippstänger, barstolar, disko­kulor och den rosa flourescerande skylten som visar vägen till herrtoaletten.

Chase: Serieskaparen David Chase chockades när det ursprungliga bolaget Fox valde att fimpa serien efter ett pilotavsnitt. Numera välsignar Chase den breda kanalens beslut. På den smalare ”vuxenkanalen” HBO har Chase fått full kreativ frihet och lyft tv-­mediet till en helt ny nivå med en detaljrikedom och psykologi som påminner om romankonsten.

Drömtydning: Mardrömmar är ett stående inslag i serien. En av de mest symbolmättade är den långa drömsekvens där Tony tror sig vara på ett stramt konferenshotell i en främmande stad utan att kunna förklara varför eller ens vem han är. I själva verket ligger han i koma efter en skottskada. Symboliken är inte svårtolkad: helvetet för en maffiaboss stavas identitetsförlust och ensamhet - och med ett inslag av hotfulla buddhistmunkar.

Etnicitet: ”Sopranos”-världen präglas av etnicitet och kulturell tillhörighet. I början klagade italienskättade amerikaner på att David Chases serie gav dem dåligt rykte. Tony Soprano är mer bekymrad över att östeuropamaffian knaprar marknadsandelar.

Familjevärderingar: I ”Sopranos” är blodet alltid tjockare än vattnet. Roll­figurerna hyllar gammaldags kärnfamiljsvärden - även om de ofta har svårt att leva upp till dem. Den mittlivskrisande maffiabossen Tony är hårt pressad mellan sina båda ”familjer” - den privata och den kriminella. Här finns också seriens mest fascinerande paradox - hur Tony försöker få ihop rollerna som omtänksam familjefar och kallblodig maffiaboss.

Gooma: Alla maffiamedlemmar med självrespekt håller sig med en älskarinna - ”gooma” eller ”comare”. Tony Soprano försöker leva upp till myten så gott det går men det slutar oftast med mer nöd än lust - oavsett om det är ­illegala immigranter från öststaterna eller suicidala karriär­kvinnor som Gloria Trillo. Fast numera håller han sig mest till sin fru Carmela.

Hemmabio: Tony Soprano kopplar gärna av genom att äta glass i sin påkostade hemmabio där han helst ser svartvita journalfilmer från andra världskriget, ”Gudfadern” och hårdkokta filmer med James Cagney.

Italien: De italienskättade maffiamedlemmarna från New Jersey är stolta över sina sydeuropeiska rötter. Men frågan är om det är ömsesidigt. När Tony Soprano och co väl besöker Neapel blir det brutala kulturkrockar mellan den stillöse hantlangaren Paulie Walnuts med sin slickat konstiga frisyr och de välklädda napolitanarna.

Junior: Corrado ”Junior” Soprano (Dominic Chianese), eller Uncle Jun', ledde familjen innan Tony utmanövrerade honom och gjorde honom till måltavla för FBI. Juniors hatkärlek till sin brorson blir alltmer dramatisk i samband med hans senilitet och slutar med ett skott i magen för Tony.

Kapitalism: Jakten på pengar är central för alla rollfigurer i ”Sopranos”. Tony försöker helt enkelt ta genvägen till den amerikanska drömmen i sin mest giriga och hänsynslösa form. I realiteten har familjen Soprano övergivit katolicismen för konsumtionsgudarna. Allt och alla kan köpas för pengar. I samband med skilsmässan dövar Tony sitt dåliga samvete genom att lägga 5 000 dollar på ett trumset åt sin son, A J.

Livia: Obesvarad moderkärlek är ett av Tonys mest grundläggande trauman. Livia Soprano (Nancy Marchand) är tv-världens mest diaboliska mammaporträtt, ända in på ålder­domshemmet fortsätter hon att intrigera och konspirera mot sonen - och när det inte räcker försöker hon få honom mördad. Hon fortsätter hemsöka honom i drömmarna efter att hon äntligen gått bort.

Mobspeak: Gangsterslang med italienska rötter är legio bland rollfigurerna i ”Sopranos”. Ett fult ansikte är ett ”facia bruta”, ”gabagool” att ta sig något att äta medan ”juice” betyder räntan man betalar en lånehaj.

New Jersey Turnpike: Vinjetten är densamma för varje avsnitt. Tony rattar kaxigt sin prestigebil från glammiga New York ut på motorvägen mot den bistrare verkligheten i charmlösa, anonyma New Jersey. Men han gör konstiga omvägar, är inte så säker som han låtsas.

Omèrta: Siciliansk term som syftar på tystnad och används som hedersbegrepp inom den italienska maffiakulturen. I ”Sopranos” nämns aldrig begreppet. När Tony Soprano ska inviga sin brorson Christopher Moltisanti (Michael Imperioli) så används ett tarotkort av Sankte Per som får brinna i handflatan på den nyinvigda: ”Som detta kort brinner, så kommer också din själ att brinna om du förråder dina vänner i ”Familjen”. Säg efter mig: 'Må jag brinna i helvetet om jag förråder mina vänner”, säger Tony Soprano.

Pine Barrens: Capon Paulie och ­Tonys brorson Christopher skadar en ryss och tänker sig en enkel begravning i skogsområdet Pine Barrens i södra Jersey. Men ryssen visar sig vara vid liv i bakluckan på bilen och dessutom en före detta kommandosoldat. Det blir en lång, kall, snöig natt för duon som tappar ansiktena, skorna och dessutom går vilse i serien mest ångestladdade avsnitt i tredje säsongen).

Queer: Till skillnad från ”Six feet under”, en av HBO:s andra succéserier från början av 2000-talet, så är ”Sopranos” allt annat än queer. De adrenalinstinna macho­hannarna runt Tony Soprano blir alltid nervösa i närheten av alla sorters Hbtq-personer. Vito Spata­fore straffas till exempel med döden för att han är en ”fanook” – nedsättande beteckning på homo­sexuella som kommer ur ordet ”finocchio”.

Religion: Mord, stölder, lögner och otrohet är inga synder som skapar problem för Sopranoklanens katolska tro. Att någon visar sig vara gay är däremot en dödssynd. Männen älskar att visa upp sig på bröllop, dop och begravningar, och fruarna älskar att umgås med prästerna. Minns bråken när Carmela fick starka känslor för församlingsledaren fader Phil i början.

Satriale's Pork Store: Slakteributiken och delin, där inte bara grisar ligger på styckningsbordet, blev så populär att till och med FBI-agenterna efter nedlagd utredning fortsatte att komma tillbaka – för de delikata pastrami­mackornas skull. I verkligheten finns dock inget sådant innanför fasaden, till stor besvikelse för alla Sopranos-turister.

Terapeut: Tonys hjärnskrynklare, Dr Jennifer Melfi (Lorraine Bracco), är lugn och behärskad. Dock kokar det innanför den svala kontorsdräkten – hennes dubier över att bokstavligen sitta ansikte mot ansikte med den organiserade brottsligheten samt hennes ambivalenta fascination över Tony, gör att hon måste ägna sig åt en del självmedicinering.

Utanpåskjortan: Sopranos har gett den glansiga, vida utanpåskjortan ett nytt ansikte. Plagget är dock det elegantaste i mob­garderoben vilken annars mest fylls av träningsoveraller, stråvecksbyxor, brynjor och pösiga skinnpajer. Dyrt, ja. Snyggt, nja.

Vinkällaren: Hemma hos äkta paret Soprano har maken beslutat sig för att vara lite tjusig och lagra vin. Men han gör det i tvättstugan, han använder någon IKEA-variant till vinställ och han har taskig koll på vad det är för sorters vin han korkar upp – kanske inte så konstigt eftersom hans vinsamling kommer från långtradarkapningar.

Wiseguy: Vill du bli en wiseguy (eller made guy) som en i en maffiafamilj invigd person kallas, måste din mamma till att börja med vara italiensk och du ska svära livslång trohet till organisationens boss. Det var den enkla biten. Sedan kommer arbetsuppgifterna.

XXL: Tony Soprano, Janice Soprano, Sal ”Big Pussy” Bonpensiero, Bobby Bacala, Vito Spatafore, Ginny Sacramone... Alla drar de klädstorlekar i den högre skolan, så att säga. Genetiska förutsättningar kan vara en orsak. Choklad en annan. En tredje kan du hitta under Z.

Yrsel: Tony Soprano drabbas av yrselattacker och förstår inte varför, bara att ”det känns som att ha en ginger ale i skallen”. De är dock tätt sammanlänkade med hans panikångest. Första gången det sker är när han ser sin pappa effektivt avlägsna fingret på en slakteriägare som misslyckas med att reglera en spelskuld. Yrseln ärvs av sonen A J.

Ziti: Kanske borde Tony bära en t-shirt med texten ”Ziti byggde denna vackra kropp”. För bland all den för Sopranos­nätverket så viktiga maten sticker denna rätt ut. Och helst ska Carmela laga den. Pennepasta, salt, tomatsås, italienska köttbullar, färskriven parmesan, ricotta samt mozzarella är de magiska ingredienserna. Och så in i ugnen med hela härligheten.

Återvinning: Tonys sophanteringsfirma går särdeles bra och har klarat den tuffa konkurrensen i branschen galant. Om man vill, och det vill vi, kan man tolka verksamheten som en metafor för maffians affärsmässigt effektiva metoder att hålla rent och göra sig av med sopor.

Änder: När sjöfåglarna i det allra första avsnittet lättar från Tonys swimmingpool symboliserar det hans känsla av att lämnas ensam med alla tunga beslut och ångesten inför det överhängande hotet om familjens upplösning. Att samtliga änder råkade vara av honkön ger vi oss dock inte på att tolka.

Övervåld: Det är lätt att identifiera sig med släkten Sopranos vardagsbekymmer, men det som verkligen skiljer din familj från deras är standardlösningen kallt våld, och förvandlar oss tittare till sliskiga voyeurer. Silvios avrättning av Christophers fästmö Adriana är kanske det bästa exemplet på att alla läckor - hur nära familjemedlemmar de än är – täpps igen utan pjåsk. Våldet är också det definitiva hindret för serien att pågå för evigt.