Spacey måste betala ”House of cards”-studio

Enligt dokument som har lämnats in till Los Angeles högsta domstol för domargodkännande bröt Kevin Spacey mot punkter i sitt kontrakt kring krav på professionellt uppförande. Spacey ska ha betett sig olämpligt gentemot flera personer i personalen under alla fem säsonger som han gjorde för tv-serien ”House of cards”, både som skådespelare och exekutiv producent.

MRC, studion bakom produktionen, tvingades sparka Spacey, pausa produktionen av sjätte säsongen för att skriva om den utan hans rollfigur och dessutom korta den från tretton till åtta avsnitt.

Beslutet, som innebär att Kevin Spacey och hans produktionsbolag måste betala mer än motsvarande 270 miljoner kronor, kommer efter en tre år lång juridisk strid som har hållits hemlig för allmänheten. Domslutet har överklagats av Spacey, men även den här gången gick skiljemännen på MRC:s sida. I och med att handlingarna har lämnats in till domstolen blev de offentliga.

Kevin Spacey, 62, hamnade i blåsvädret i samband med metoo-rörelsen, då han anklagades av skådespelaren Anthony Rapp för att ha gjort sexuella närmanden när Rapp var 14 år gammal. Flera andra personer trädde därefter fram med anklagelser mot Spacey, som snabbt fick sparken eller togs bort från olika projekt.

Ett av dem var ”House of cards”, en högprofilerad Netflixserie där Spacey spelar den skrupelfria och makthungrige politikern Frank Underwood.