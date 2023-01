Spännande och gripande krimdramat ”Sherwood” är en fullträff

Tv-serie ”Sherwood” Manus: James Graham

Regi: Lewis Arnold, Ben A. Williams. I rollerna: David Morrissey, Lesley Manville, Claire Rushbrook, Joane Froggatt, Robert Glenister, Adeel Akhtar, Lorraine Ashbourne, m fl. 6 avsnitt x 60 min. Premiär för första avsnittet på SVT1 kl 22.30 26/1. Samtliga avsnitt finns på SVT Play. Visa mer

Baksmällan efter 80-talets våldsamma gruvstrejker ligger fortfarande blytung över det lilla gruvsamhället Ashland i grevskapet Nottinghamshire. Hatet, ilskan, bitterheten pyr fortfarande – fyra decennier efter Thatcher-åren då gruvarbetare ställdes mot varandra, familjer splittrades och bygemenskapen krossades.

Ur askan, i elden. De öppna såren rivs upp när en gammal fackföreningsaktivist (Alun Armstrong) hittas död på sin egen gata med en pil i bröstet. Det makabra dådet triggar igång en mördarjakt. Den skuldtyngda lokala polischefen (lysande spelad av David Morrissey) och hans trötta, inlånade London-kollega (Robert Glenister) anar att hatbrottet kan ha kopplingar till en mordbrand som de båda hade att göra med som unga polisvalpar.

Så öppnar James Grahams nya BBC-serie som fått de brittiska tv-kritikerna att gå i spinn. Det är lätt att förstå varför. Manusförfattaren har lyckats skapa ett sociopolitiskt drama som på ett sätt blandar kriminalgenrens thrillerelement med empatiska karaktärsstudier.

Politik har aldrig varit hemmaplan för Graham som tidigare skrivit pjäsen ”Labour of love” där Martin Freeman spelade en parlamentsledamot och tv-filmen ”Coalition” som skildrade efterspelet till det brittiska valet 2010. Framför allt skrev han den satiriska politiska rysaren ”Brexit: the uncivil war” (2019) där Benedict Cumberbatch spelade Dominic Cummings, chefsstrategen bakom ”Leavekampanjen” som lyckades orsaka det största politiska jordskredet i Storbritanniens moderna historia.

Även ”Sherwood” tar avstamp i en politiskt omvälvande period i landets historia – strejkerna som lamslog den brittiska arbetarklassen och banade väg för den stora privatiseringsvågen. Serien öppnar med autentiska bilder på Margaret Thatcher som håller brandtal och hennes nemesis, den skrikande fackföreningsledare Arthur Scargill. Bilder på poliser som släpar iväg demonstranter blandas med barn som skriker ”Scabs!” till gruvarbetare som väljer att arbeta vidare.

Unge Warnock (Simon Phipps) och unga Julie (Poppy Gilbert) i ”Sherwood”. Foto: BBC

Denna gång är det också djupt personligt för Graham som själv är uppvuxen i Ashland och hämtar stoff från ett mordfall 2004 då en fackföreningsledare mördades med armborst av en strejkbrytare som sedan flydde in i den näraliggande Sherwood-skogen – spelplats för den mytologiska Robin Hood-figuren.

Ett ytterligare lager i den täta historia är en handlingslinje med en ”polisspion” som skickades in för att infiltrera samhället under 80-talet för att sedan bli kvar under täckmantel. Mord- och spionjakten är visserligen seriens dramaturgiska motor, men det är solklart att Graham är mer intresserad av hur människorna påverkades politiskt i denna bortglömda och utsatta del av England där Nottingham numera går under öknamnet ”Shottingham”.

Robert Glenister och David Morrissey i ”Sherwood”. Foto: BBC/House productions

”Sherwood” genomsyras också av samma sorts post-industriella baksmälla som ”Mare of Easttown” där Kate Winslet spelar en plågad polis i det amerikanska rostbältet. Även om serien har vissa farligt melodramatiska drag och några onödiga scener, så är det en triumf för tv-berättandet. Likaså håller skådespeleriet yppersta toppklass med ett imponerande uppbåd med namn som Lesley Manville, Claire Rushbrook, Joanne Froggatt, Adeel Akhtar och Lorraine Ashbourne.

På ett imponerande sätt lyckas Graham teckna levande rollfigurer. Ett trassligt garnnystan av olika handlingstrådar reds ut på det mest överraskande sätt. Liksom SVT-aktuella ”Händelser vid vatten” så skildrar också ”Sherwood” hur trauman och hemligheter från det förflutna kan spöka decennier senare.

Manuset genomsyras visserligen av en stillsamt återhållen ilska över konsekvenserna av Thatchers ”söndra och härska”-taktik – men Graham är mer intresserad av hur båda sidor av konflikten ska kunna gå vidare – allt för att slippa att vara livstidsfångar i sitt traumatiska förflutna.

Se mer: Tre andra tv-serier av James Graham: ”Brexit: The Uncivil War (2019)”, ”Coalition” (2015) och ”Quiz” (2020).

