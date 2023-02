Spanska filmregissören Carlos Saura är död

”Han dog i dag i sitt hem vid 91 års ålder, omgiven av sina nära och kära”, skriver akademien och fortsätter med att beskriva honom som en av de viktigaste filmskaparna i den spanska filmens historia.

Carlos Saura var verksam under sju årtionden och har regisserat filmer som ”Los golfos”, ”The seventh day” och 2021 års ”The king of all the world”. Han blev känd för världspubliken under 1960-talet med sin kritik mot dåvarande diktatorn Francisco Franco, skriver El País.

Saura avled endast en dag innan han skulle motta spanska filmakademiens hederspris, som nu delas ut postumt. Akademiens ordförande Fernando Méndez-Leite motiverade utmärkelsen med Sauras ”omfattande och högst personliga kreativa bidrag till den spanska filmens historia från slutet av 1950-talet till i dag”.