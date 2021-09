Spänstiga ”Suedi” gör humor av längtan efter att bli svensk

Dramakomedi ”Suedi” Regi & manus: Manuel Concha . I rollerna: Kardo Razzazi, Agnes Lindström Bolmgren, Suzanne Reuter, Ann Petrén, Johan Ulveson, Claudia Galli m fl. Längd: 1 tim 30 min ( från 11 år) Språk: svenska. Premiär på Viaplay 1 okt. Visa mer

”Jag minns det så väl, dagen jag hitta mig själv/Jag bjöd föräldrarna på fika, minns hur farsan blev ställd/Tog ett djupt andetag, ingen idé att jag skäms/Jag sa, det dags att jag berättar att er son han är svensk.”

2015 sammanfattade en av Sveriges främsta musikaliska poeter, Erik Lundin, träffsäkert andra generationens komplexa identitetssökande i låten Suedi (arabiska för svensk). I filmen med samma namn vaskar regissören och manusförfattaren Manuel Concha fram all humor han kan uppbåda ur sina egna erfarenheter av längtan efter innanförskap.

Här spelas hans alter ego Mahmoud Azziz, en kille från Sollentuna med kurdiska rötter, med en enorm lätthet av Kardo Razzazi. I det ”Maffiabröder”-inspirerade introt, där vår huvudperson är mitt uppe i ett väpnat rån, bromsas scenen plötsligt in för att i snabba klipp smattra fram hela hans backstory. Där framgår det att Mahmoud och hans polare, under något oklara former, hittat 90 miljoner kronor i en sjö.

Pengarna gjorde att de tre förortskillarna kunde starta helt nya liv. En drog till Thailand, en annan till Las Vegas medan Mahmoud stannade kvar i Sverige och satsade på att bli en äkta suedi. Han döpte om sig till Sebastian von Steinberg, köpte ett hus på Lidingö och blev ihop med en överklasstjej med gamla pengar och fina anor. Allt går som på räls ända tills Riksbanken deklarerar att de kommer byta ut gamla hundralappar mot nya och Mahmoud snabbt måste hitta ett sätt att bli av med alla kontanter i källaren innan de blir värdelösa.

”Suedi” har en smittande energi från allra första början. Det skruvade formspråket är där för att säga att det här är nästan verkligt, fast sanning på speed, vilket gör den osannolika intrigen helt trovärdig i sitt eget universum. Längs med Mahmouds väg mot rikedom och integration möter han en rad skruvade bifigurer. Claes Månsson dyker upp som rekorderlig knarklangare i pullover, Ann Petrén gör en liten roll som överambitiös statist anlitad för att spela Mahmouds faster inför det stundande bröllopet. Danny Saucedo gör också ett roligt, om än försvinnande litet, inhopp som provocerande perfekt svärmorsdröm.

Men trots alla namnkunniga skådespelare är den verkliga behållningen udda talanger som Orhan Bicen, i rollen som fifflaren Tan, som med vilt stirrande blick levererar rader som: ”Du har på dig ortens nationaldräkt, bär den med stolthet.” när Mahmoud sitter besegrad i soffan i sin träningsoverall.

”Suedi” rusar fram i yster berättarlusta och driver med allt och alla, inklusive klassresenärens desperata längtan efter kärlek och acceptans. Det påminner inte så lite om den spänst och filmrefererande esprit som Josef Fares levererade för mer än tjugo år sedan med sin charmiga ”Jalla! Jalla!”. Det är samtidigt en försvårande jämförelse då samtalet om rasism och den revanschism den föder tagit sjumilakliv sedan dess.

En gnutta svärta och komplexitet hade därför inte skadat här. Med det sagt är Manuel Conchas främsta uppsåt uppenbarligen att underhålla vilket han gör väl och den som väljer att åka med kan förvänta sig att få se en sorglös och lekfull film i ett rasande tempo.

Se mer. Tre andra filmer om längtan efter innanförskap: ”Dröm vidare” (2017) ”Snabba cash” (2021), ”Vinterviken” (2021).

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.