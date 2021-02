Sparkade Gina Carano gör film för konservativ sajt

”The Mandalorian”-stjärnan Gina Carano kommer att göra en film med den amerikanska kontroversiella sajten The Daily Wire.

Sajten, som beskrivs som konservativ, har bland annat fått kritik för att ha publicerat artiklar där man uttryckt skepsis mot klimatförändringar. Gina Carano ska både spela huvudrollen och utveckla och producera filmen, som kommer att släppas exklusivt till sajtens medlemmar, uppger nyhetssajten Deadline.

”Jag skickar ett direkt budskap om hopp till alla som lever i rädsla över avbokningar från den totalitära mobben. Jag har bara precis börjat använda min röst som nu är friare än någonsin, och jag hoppas att det inspirerar andra att göra samma sak”, säger Carano till Deadline.

Grundaren till The Daily Wire, Ben Shapiro – som 2016 lämnade ytterhögersajten Breitbart News under spektakulära former – är mycket glad för rekryteringen:

– Vi kunde inte varit gladare åt att få arbeta med Gina Carano, en fantastisk talang som dumpats av Disney och Lucasfilm för att hon förolämpat den totalitära Hollywoodvänstern.

Carano fick sparken från Lucasfilm, och lämnades vind för våg av sin agent, sedan en rad inlägg på hennes sociala medier uppmärksammats. Hon jämförde bland annat hur det är att vara republikan i dagens USA med judeförföljelsen i Nazityskland. Tidigare har hon fått kritik för att hon spridit konspirationsteorier om det amerikanska presidentvalet,