Sparsmakat och andäktigt med José González

Inför hans turnépremiär kan det vara värt att reflektera lite över den unika karriär José González har skapat sig. Precis två decennier har gått sedan han slog igenom via en reklamfilm för platt-tv. Hans tolkning av The Knifes ”Heartbeats” är sedan dess en svensk klassiker, så välkänd att den hade en given plats på regeringens omdebatterade Spotify-lista. Den internationella succé han slungades in i mitt i tjugoårsåldern saknade protokoll. Svensk musikexport hade dessförinnan bara handlat om branschcertifierade jättemaskinerier, tänk Abba eller Roxette. En ung man med gitarr, utgiven av ett litet entusiastbolag, hade helt andra förutsättningar.

Dessa skulle intressant nog visa sig faktiskt vara bättre. González kunde resa ensam, och därmed göra många fler spelningar än ett band eller en arenaartist. De inledande årens idoga turnerande var måhända krävande i överkant. Men debutalbumet ”Veneer” sålde platina i England. Arbetet på vägarna lade en betydligt stabilare grund för framtiden än vad någonsin musikindustrins påkostade pr-resor hade klarat av att erbjuda.

Så har han också sedan dess kunnat ta saker och ting lite i sin egen takt. De fyra albumen har kommit med glesa mellanrum och när han nu inleder en kortare runda i Europa i hemstaden Göteborg är det senaste drygt ett år gammalt. Stora teatern är beckmörk och publiken tyst när han kliver upp på scenen. Med sig har han endast två gitarrer mellan vilka han ska växla under de kommande knappa nittio minuterna. I övrigt sitter han stilla på sin stol.

Inramningen är alltså själva definitionen av sparsmakad, något som ställer sina krav både på González och på hans material. Detta hämtas i första hand från skivan från 2021, ”Local valley”. Den är spretigare än hans tidigare, en rörelse bort från hans egna manér, enligt Alexandra Sundqvists recension. Likväl finns den märkvärdigt samtidiga avslappning och anspänning som kännetecknar hans uttryck kvar. ”The void”, ”Horizons” och ”Head on”, som han presenterar som en trio om förlust, skapar en närmast andäktig stämning.

Av de äldre skivorna står ”In our nature” från 2007 i centrum. Där går González i dialog med sitt yngre jag. Vrider ur ”Cycling trivialities” svaret på frågan om hur livet ska bli. 16 år senare sitter han fortfarande på en scen och spelar gitarr, men nu som tvåbarnsfar. Dottern Laura finns med, åtminstone i tanken. ”Swing” skrev han för henne, berättar han. Dess naivistiska ton och enkla refräng, byggd med loopmaskinen, för in en lätthet i konserten.

Den är måhända skön att vara i för han som spelar. Inte minst de nyare låtarna har med sitt samhällskritiska tema ett krävande allvar. Men faktum är att mer bagatellartade inslag lite drar undan mattan för den nerv som uppstått. Det finns en postrockig, till och med krautig, kvalitet hos José González kompositioner, byggda av upprepningar och dynamiska växlingar. Där önskar man att han vågade stanna ännu längre. När han är som allra bäst skapar hans gitarr och röst intensitet och närvaro som en hel orkester.

