Spekulationer om rekordförsäljning: ”Så här brukar det inte gå till”

Den gröna silikonkrokodilen har brandgula, uppspärrade ögon och balanserar ovanpå ett ägg. Bredvid står en man i svart sammetscape med en spade i ena handen och en reptilskalle i den andra.

Skulpturgruppen, skapad i Nathalie Djurbergs karaktäristiska stil, är en halvmeter hög och gick till historien den 10 november när den blev det dyraste samtida konstverket som sålts på auktion i Sverige. 16,3 miljoner kronor blev priset för ”Crocodile, man, egg” hos Bukowskis, inklusive provision nästan 20 miljoner kronor.

– Jag trodde först att jag såg i syne. Otroligt högt för svensk samtidskonst, säger Lena Essling, curator för Djurberg & Bergs stora separatutställning på Moderna museet 2018.

Efter försäljningen har det spekulerats i hur slutbudet kunde bli mer än 40 gånger högre än utropspriset på 300.000–400.000 kronor. DN har pratat med experter och personer med insyn. Än så länge har varken köparen eller säljaren gett sig till känna, men flera nya detaljer har framkommit.

– Så här brukar det inte gå till, säger Björn Wetterling, ägare till Wetterling Gallery och tidigare ordförande i Svenska galleriförbundet.

Hans Berg och Nathalie Djurberg framför deras installation ”The parade”. Foto: Magnus Hallgren

Nathalie Djurberg och Hans Berg tillhör Sveriges mest kända samtidskonstnärer och deras konst är internationellt eftertraktad. Men den nya rekordnoteringen är 16 gånger högre än priset för deras näst dyraste verk på auktion, ”Puppets from the parade of rituals and stereotypes 3”, klubbat för en miljon kronor på Bukowskis 2015. Andra skulpturer av Djurberg & Berg i liknande storlek har kostat mellan 120.000 och 700.000 kronor på andrahandsmarknaden.

”Crocodile, man, egg” har nu bytt ägare minst två gånger. Verket såldes 2012 av Gió Marconi gallery i Milano för 40.000 euro (då omkring 340.000 kronor), enligt galleristen själv till en svensk samlare, och av en svensk samlare till en amerikansk motpart via Bukowskis. En välkänd konsthandlare i Stockholm har av flera källor pekats ut som säljare på auktionen –men vill själv inte uttala sig.

Samtidigt har rekordauktionen gett svallvågor på marknaden. Efter den har ett flertal verk av Djurberg & Berg sålts av bland annat Gió Marconi och Lisson Gallery i London. Enligt DN:s källor rör det sig om allra minst sju verk till ett värde av omkring en miljon kronor styck.

Greg Hilty, curator på Lisson Gallery, säger att prislappen för duons verk hos dem brukar ligga på mellan 300.000 och flera miljoner kronor.

– De stora installationerna kan gå för uppemot 300.000 euro.

Men hur kunde skulpturgruppen bli så mycket dyrare? Bukowskis uppger för DN att den amerikanska köparen har en betydande konstsamling, och att priserna på den internationella marknaden är högre än i Sverige. Budgivningen pågick i hela 20 minuter mellan två parter på telefon, en i USA och en i Europa.

– Ingen av dem ville ge sig. Priset höjdes med 100.000 i taget, om och om igen, sa Louise Wrede, specialist på samtidskonst hos företaget, till GP efter försäljningen.

Enligt Bukowskis presschef Sara Bourke händer det att budgivningar blir så pass intensiva, även om ”det inte är jättevanligt”. Men Claes Moser, konsthandlare och konstexpert i bland annat SVT:s Antikrundan, säger att det främst inträffar när dödsbon auktioneras ut och två släktingar budar mot varandra.

– Då kan ett föremål gå för ett pris som är långt över förväntan, eftersom det har ett affektionsvärde för köparen. Det som hände på Bukowskis låter märkligt.

Som jämförelse klubbades de två näst dyraste samtidskonstverken som sålts på auktion i Sverige, ”Trolovningen” av Lena Cronqvist (9,2 miljoner kronor), och ”Baby” av Cecilia Edefalk (5,9 miljoner kronor) båda under utropspris.

Installationen ”The parade” på Moderna museet 2018. Foto: Magnus Hallgren

Vissa menar att Djurberg & Bergs verk kan ha blivit så dyrt eftersom figurerna användes i det välkända videoverket ”The parade: I am saving this egg for later”, som visats på bland annat Moderna museet. Djurberg brukar förstöra rekvisitan efter sina produktioner, och även deras näst dyraste auktionsobjekt hos Bukowskis användes i en film.

– Det var ett sällsynt verk, intygar galleristen Gió Marconi.

Men flera personer, däribland Björn Wetterling och Claes Moser, utesluter inte att det kan ha skett tvivelaktigheter vid budgivningen.

– Jag har ingen insyn i vad som hände men tror att något är lurt. Det är ytterst ovanligt att verk går för så mycket mer än utropspriset, säger Björn Wetterling.

– Det vore bra för ryktesfloran om detta kunde få sin förklaring, säger Claes Moser.

På konstmarknaden går det rykten om listiga samlare som för att höja värderingen på en konstnärs verk försöker att påverka marknaden, bland annat genom att köpa konst dyrt av sig själv via sändebud. Men Bukowskis förnekar bestämt att något felaktigt skett.

”Det förekommer ofta spekulationer efter sensationella försäljningar och vi kan självklart inte kommentera dessa”, skriver Sara Bourke på Bukowskis i ett mejl till DN.

Ytterligare en fråga är vad allt detta betyder för konstnärerna. Av själva auktionsrekordet blir de inte rika. Följerätten, som innebär att upphovspersonerna får ett par procent när deras verk byter ägare, har i dag ett maxtak på 125.000 kronor – vilket innebär att Nathalie Djurberg och Hans Berg får 62.500 kronor var.

Taket infördes i Sverige 2006 efter ett EU-direktiv, och organisationen Bildupphovsrätt anser att det borde tas bort.

Men duon lär tjäna desto mer på försäljningen från gallerierna – där gallerister och konstnärer normalt sett brukar dela lika på pengarna.

DN har varit i kontakt med konstnärsduon, som avböjer att kommentera.

Nathalie Djurberg och Hans Berg Nathalie Djurberg, född i Lysekil 1978. Utbildad på Malmö konsthögskola 1997-2002. Belönades med Silverlejonet för bästa unga konstnär på Venedigbiennalen 2009. Bosatt i Berlin. Hans Berg, född i Rättvik 1978. Verksam som ljudkonstnär och dj. Bosatt i Stockholm. Visa mer

Läs mer:

Birgitta Rubin: I värsta fall kan prisrekordet handla om marknadsmanipulation