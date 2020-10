Spellista - DN väljer låtar att dansa själv till på coronadiscot

I helgen återinförs regeln på max 50 sittande personer på klubbar med dans – vilket i praktiken innebär att nattklubbarna inte kan hålla öppet. Trösta dig med ett hemmaparty i din ensamhet, och släpp loss till ”Dancing on my own”, ”Home and dry”, ”I wanna dance with somebody (who loves me)” och tretton andra dansklassiker.