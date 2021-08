Spike Lee hyllas med Chaplin-pris

Spike Lee är nyligen hemkommen från filmfestivalen i Cannes där han varit juryns ordförande. Han slog igenom med den kontroversiella filmen ”Do the right thing” från 1989 och har även regisserat filmer som ”Malcolm X”, dokumentären ”4 little girls”, ”Da 5 bloods” och ”BlacKkKlansman”, som tilldelades en Oscar 2019 i kategorin bästa manus efter förlaga.

I åtskilliga filmer har Spike Lee behandlat frågor om rasism och diskriminering av svarta.

”Under fyra decennier har han skapat filmer som talar till vår pulserande stad och till den större världen, och hans arbete är lika viktigt som någonsin tidigare”, säger institutets vd Lesli Klainberg i ett uttalande.

Alfred Hitchcock, Meryl Streep, Morgan Freeman, Helen Mirren och Robert De Niro är några av dem som tidigare tilldelats Chaplin Award, som delades ut för första gången 1972.

Prisutdelningen sker vid en gala den 9 september.