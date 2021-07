Spike Lee: ”Man hoppas svarta ska sluta jagas som djur”

Oscarsbelönade Spike Lee, som leder årets tävlingsjury tillsammans med bland annat kända skådespelare som Maggie Gyllenhaal, Tahir Rahim och ”Parasit”-stjärnan Song Kang-ho – har haft en lång kärlekshistoria med filmfestivalen i Cannes.

– Cannes är världens främsta filmfestival, utan att nedvärdera andra festivaler, sade Spike Lee klädd i svart 1619-keps och svart skjorta med vitt Paris-tryck. Den inflytelserika regissören kom till Cannes redan 1986 med debuten ”She's gotta have it”. Han fick sitt stora genombrott, delvis tack vare filmfestivalen i Cannes, ett par år senare med den stilbildande dramakomedin ”Do the right thing” som skildrar växande spänningar mellan olika etniska grupper i ett sommarhett Brooklyn.

En av USA:s mest kända och älskade filmkritiker genom tiderna, den bortgångna Roger Ebert, rasade rejält för att filmen inte fick några toppriser. Eberts änka, filmskribenten Chaz Ebert påminde vänligt Spike Lee om händelsen under den årliga presskonferensen med festivalens Guldpalmsjury.

– Det var inte särskilt populärt att han tog ställning för filmen. Många trodde, särskilt den amerikanska pressen, att filmen skulle starta raskravaller över hela Amerika, svarade Lee efter att ha tagit av sig sitt matchande svarta munskydd och fortsatte:

– För några veckor sedan var det filmens 32-årsjubileum. Jag skrev den 1988. När man ser broder Eric Garner och kung George Floyd mördade, lynchade så tänker jag på Radio Raheem i ”Do the right thing”. Man hoppas och tror att trettio mother-fucking år senare skulle svarta inte längre blir jagade som djur...

Basketfantasten Spike Lees roligaste Cannes-minne har dock inget med politik att göra.

– Det var någon gång på 90-talet när New York Knicks var bra och vi var i NBA-final. Då flög jag från Nice till New York för en match, och sedan tillbaka, berättade Lee. Efter en kort paus tillade han:

– The Knicks förlorade den matchen.

Den niohövdade kvinnodominerade tävlingsjuryn, som även innefattar regissörerna Jessica Hausner och Mati Diop samt sångerskan Mylène Farmer, delar ut den prestigefulla Guldpalmen på festivalen sista dag den 17 juli.

