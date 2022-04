Spiritualizeds nya album ångar av sårbarhet och kosmisk jazz

Gospelrock Spiritualized ”Everything was beautiful” (Bella Union/Border) Visa mer

Jason Pierce är inte de stora förändringarnas artist. De senaste fyra decennierna har han – först i Spacemen 3, senare i Spiritualized – finslipat den ljudvägg av rock’n’roll, gospel, jazz, soul och en hel del annat han byggde färdigt redan under 80-talets andra halva.

Att Spiritualizeds förra album ”And nothing hurt” var lika starkt som någonsin de briljanta 90-tals-mästerverken berodde därmed inte så mycket på musiken – den lät ju, som vanligt, som den alltid gör – utan på att Pierce för första gången i sin karriär tillät sig att vara precis lika skör i lyriken som i stråkarrangemangen. Under den musikaliskt grandiosa ytan var ”And nothing hurt” den öppenhjärtigt såriga berättelsen om en mångårigt dopad rymdrockvarelse som siktat mot stjärnorna och nästan nått dit, men till slut kraschlandat med sitt rymdskepp i en vardag där det var svårt att hitta styrka nog för att ens gå till mataffären.

På uppföljaren ”Everything was beautiful” är Jason Pierce fortfarande skör och tilltufsad, men också mer försiktigt hoppfull. Med en närmast frälst gospellycka och allt fler utflykter i kosmisk jazz sjunger Jason Pierce, 57 år gammal, om att hitta ny kärlek och våga möta sina tvivel i stället för att fly.

Även om resultatet inte blir lika hjärtskärande skört som på föregångaren finns det även här en sårbar öppenhet som är svår att värja sig mot. I alla fall om man vandrat vid hans sida länge.

