Spotify lanserar sajt för att mildra protesterna från artisterna

Tidigare i veckan arrangerades ett flertal protester och manifestationer utanför Spotifys olika kontor världen över under parollen ”Justice at Spotify”.

Demonstrationerna innehöll bland annat krav på att musikplattformen ska byta betalmodell för hur artister får betalt, och ett krav på ökad transparens i företagets processer.

I en händelse som liknar en tanke lanserar nu Spotify en sajt, Loud and clear, som är tillgänglig för alla och där man redovisar vissa siffror, förklarar hur strömningsekonomin fungerar och svarar på vanligt förekommande kritik och frågor.

Bryan Johnson är Spotifys internationella chef för samverkan mellan artister och musikindustri. Han menar att Spotify hittills varit passiva i diskussionen, men att sajten innebär en ambition att hålla dialogen levande.

– Ibland, när människors röster blir tillräckligt högljudda, så hörs de. Vi har lyssnat och därför lanserar vi sajten.

Den innehåller bland annat förklaringar till varför en miljon strömningar är värt mindre än man tror (fler artister når den nivån i takt med att användarantalet växer; till dags dato har 550.000 låtar över en miljon spelningar på tjänsten), och hur många artister som når olika nivåer – till exempel kan man se att 870 artister skapade musik som i fjol genererade mer än tio miljoner kronor till upphovsrättsägare.

Ett av kraven från Justice at Spotify-demonstrationen var att höja ersättningen per spelad låt till åtminstone 10 öre per klick. Johnson menar dock att det inte är ett relevant värde att titta på.

– I kritiken är det ett stort fokus på ersättningen per strömning men vi tror inte det är en meningsfull siffra att analysera. Vi har dock aldrig riktigt förklarat varför, så det vill vi göra nu.

Svaret, som man får läsa sig till på sajten, är att eftersom användarna inte betalar per klick så betalas heller inte ersättning ut på det sättet. I stället använder sig Spotify av en modell som kallas ”pro rata” eller ”streamshare”, där den totala mängden intäkter i ett geografiskt område fördelas efter hur stor andel som artistens låtar strömmats där.

Den modellen har kritiserats eftersom användare som inte lyssnar på artisten är med och betalar dennes royaltyer. I stället har det efterfrågats en modell som kallas ”user centric”, att bara de artister som användaren lyssnar på får betalt.

Den 1 april kommer musikplattformen Soundcloud att införa den modellen, vilket får vissa att hoppas på en revolution för hur pengarna fördelas.

Johnson är dock inte övertygad om att det skulle vara en bättre modell – men säger att man från Spotifys sida är beredd att göra ett skifte.

– Vi är villiga att byta till en sådan modell, om det är vad upphovsrättsägarna vill. Men Spotify kan inte ensamma ta ett sådant beslut. Upphovsrättsägarna i varje land måste gå med på det. Men intressant nog visar forskning som gjorts på Frankrikes nationella musikcenter att det skiftet inte skulle gynna artisterna så mycket som man först trott.

Förklaringen på sajten av hur strömningsekonomin fungerar visar i ett videoklipp hur pengarna färdas. Där framgår att Spotify behåller en tredjedel av intäkterna som genereras – av prenumerationer och annonsering – och att två tredjedelar går till upphovsrättsägarna. Det betyder inte nödvändigtvis artisterna, utan de som artisten skrivit kontrakt med: skivbolag, distributörer, förläggare och så vidare. Hur deras avtal med artisten sedan ser ut, och hur liten del av kakan artisterna i slutändan får, berör inte Spotify.

Hur mycket låtskrivare och artister får av sina respektive upphovsrättsägare är information vi inte har tillgång till, det är helt upp till vilka avtal de har slutit.

Det kan ses som ett sätt för Spotify att svära sig fria från kritiken från artister och i stället skifta ansvarsbördan till skivbolagen. Här i Sverige har artister som Jill Johnson, Lisa Nilsson, Louise Hoffsten, Marit Bergman och Little Jinder pekat på Spotifychefernas höga löner jämfört med hur lite de själva får i ersättning. Lisa Nilsson berättade bland annat för Aftonbladet att att hon tjänar två öre per låt som spelas på Spotify – totalt 80.000 kronor om året.

– Videon som visar hur pengarna flödar från oss till artisterna är ett bra upplysningsverktyg. Hur mycket låtskrivare och artister får av sina respektive upphovsrättsägare är information vi inte har tillgång till, det är helt upp till vilka avtal de har slutit. Vi anser att det här är en ny nivå av transparens från vår sida, och vi hoppas att det sätter ett nytt ljus på systemet, säger Johnson.

Huruvida större skivbolag har bättre avtal med Spotify än de små oberoende bolagen kan Johnson dock inte svara på.

I ett uppmärksammat blogginlägg av musikindustrijuristen Chris Castle föreslås att artisterna ska få ta del av Spotifys aktieutdelning eftersom bolagets värde på börsen – i nuläget 540 miljarder kronor – till stor del genereras av de som skapar innehållet Spotify tjänar pengar på. Kort sagt: musikerna borde få en årlig bonus på samma sätt som plattformens investerare får det.

Enligt Johnson finns inga sådana planer just nu.

– Vårt fokus just nu är att fortsätta utveckla plattformen, verktyg och möjligheter för artister, låtskrivare och producenter, och att göra datan tydlig för dem så att de kan se vilken plats de har i den bredare strömningsekonomin. Det är vad jag tror att den här sajten kommer att göra.