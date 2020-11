Sprakande elektronik och smetiga stråkar på Woodkids nya album

Pop Woodkid ”S16” (Universal) Visa mer

Kanske är det Woodkids koppling till modevärlden som får mig att tänka på soundet i termer av ett plagg han inte riktigt lyckas bära upp. Fransmannen heter egentligen Yoann Lemoine och har gjort sig känd som musikvideoregissör åt bland annat Katy Perry, Lana Del Rey och Taylor Swift. 2012 fastnade modehuset Dior för Woodkidlåten ”Iron” och lät textraden ”A soldier on my own” namnge herrarnas höst/vinterkollektion med sportig uniformslook. Debutplattan ”The golden age” förde på ett liknade sätt samman stilar som inte borde matcha, men ändå gör det. Dysterkvisten Woodkid (han låg bakom en sorgsen remix av Pharrell Williams-hitten ”Happy”) klassas ibland som neofolk, men är mindre esoterisk än de flesta inom den apokalyptiska folkmusikfalangen som flirtar med militärestetik och industriljud. På nya albumet ”S16” samsas sprakande elektronik, smetiga stråkar och japansk barnkör. Lemoines väna röst påminner om Anohnis souliga falsett, men håller sig inom Chris Martin-ramarna. Just det snälla Coldplaystuket ställer sig lätt i vägen för allt intressant som pågår under ytan och i bästa fall låter som soundtracket till ett oskrivet science fiction-scenario.

Bästa spår: ”Goliath”, ”Reactor”

