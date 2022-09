Språkkrönika: Därför är fejk och fusk lika svenska ord

Det är för mycket fejk och för lite fusk i svenskan. Det tycker en läsare som vänder sig mot onödiga engelska lånord: ”Bor vi i Sverige? Med eget språk. Rätta till! Så fusk blir rätt!”

Verbet fejka lånades in under sent 1950-tal. I en tidningsartikel från 1961 listades ordet som modern slang ihop med andra nykomlingar som slussa, ’kassera’, och groda, ’grenkontakt’. Snart etablerade sig även substantivet fejk i svenskan.

Visst är det en engelsk import. Det beter sig också på ett sätt som är typiskt för engelska lån, där fake har anpassats till fejk enligt samma mönster som date har blivit dejt, tape blivit tejp och mail blivit mejl.

Det här mönstret gör det enkelt att identifiera engelska lån. Att rensa ut sådana ord med motiveringen att det inte skulle röra sig om svenska blir dock svårt att göra konsekvent för den som inte vill gå tillbaka till runstensåldern.

Fejk och fusk är inte heller helt synonyma. Det som är fejk framställs felaktigt som äkta – och så kan även fusk användas. Men fusk står därutöver för något som är slarvigt utfört eller där otillåtna metoder har använts. Orden har också olika stilvalör där fejk är lite vardagligare. Att vi har ord med snarlika betydelser och stilnyanser gör svenskan rik eftersom språklig variation och precision kan gå hand i hand.

Dessutom är fejk en import som på omvägar nog kan härledas till tyskan – den historiskt sett största långivaren till svenskan. Adjektivet fake, ’falsk’, är belagt i engelskan sedan 1775. Det var då ett slangord som användes inom kriminella kretsar. Ursprunget är osäkert men en sannolik källa är tyskans fegen, ’sopa; feja’. Och fegen lånades in i svenskan som just feja redan på 1600-talet.

Verbet fuska – bildat till tyskans fuschen – etablerade sig på 1700-talet och gav senare upphov till substantivet fusk. Det är alltså lika importerat som fejk. Andra tyska lån har anpassats på ungefär samma sätt, där beschaffen blivit beskaffa, Schräder blivit skräddare och schenden blivit skända.

Tyskan har sedan andra världskrigets slut varit på nedgång i Sverige. Därför är det i dag färre som känner igen typisk försvenskning av tyska lån, som när sch i fuschen anpassas till sk i fuska.

Betydligt fler svenskar talar engelska – och dessa lån är ofta färskare. Fejk kan därför framstå som mer främmande än fusk. Men båda är precis lika utländska. Och svenska.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.

Två frågor om språket Jag löser just nu ett korsord där nyckeln är smalt. Svaret ska tydligen bli tinade. Borde inte nyckeln vara smälte i stället? Vad är skillnaden mellan smalt och smälte? Per-Arne Det finns en del verb som har vacklande böjning. En äldre, stark böjning lever kvar sida vid sida med en nyare, svag böjning. Smälta, smalt, smultit är en sådan stark böjning – och simma, sam, summit är en annan. De svaga böjningarna är här smälta, smälte, smält respektive simma, simmade, simmat. Det finns ingen skillnad mellan smälte och smalt. Eller, jo: de starka böjningarna (smalt och sam) framstår ofta som gammaldags och något högtidliga, och de flesta använder dem inte i vardagligt tal. Korsordskonstruktörer gillar när ledtrådar blir tvetydliga och smalt blir ju det här. Sofia Tingsell Det skaver lite att använda den när man talar om en specifik person. ”Har du fått en ny kollega? Du kan bjuda hem den på middag någon gång”, låter ju lite opersonligt. Där blir det väl ofta hen nu för tiden. Däremot har den kunnat användas om en obestämd person. ”Den som står i skuld är inte fri” eller ”Den som använt köket ska städa efter sig” till exempel. Men jag har noterat att hen har börjat användas mer och mer även här. Håller hen och den på att smälta ihop? Robert Intressant spaning. Om jag söker på till exempel hen som stöter jag på en del belägg av den sort du nämner: ”Dessutom håller vi på att lansera vår flexbiljett, som innebär att man kan resa tio dygn under en månadsperiod. Det kan passa bra till hen som inte har behov av att resa varje dag.” När det går att (också) sätta in han eller hon i en sådan mening får hen godkännas. Men annars kan jag hålla med om att den är naturligare här, och att vi riskerar att förlora det opersonliga och smidiga den i dessa fall om vi inte använder det. Ola Karlsson Visa mer

