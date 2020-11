Språkkrönika: Därför vill Georgia gärna flytta till Georgia

2 frågor om språket

Racketsporten stavas helst padel

Skriver man padel eller paddel om racketsporten?

Björn

Svar: Vi rekommenderar stavningen med ett d: padel och padeltennis. Det är den etablerade stavningen bland utövare, och också den stavning som Svenska Akademiens ordlista rekommenderar. Det uttalas precis som ordet paddel, med kort a. Även stavning med två d (paddel, paddeltennis) förekommer.

Ingrid Olsson

Paralympics är ett teleskopord

Varför benämns de olympiska spelen för personer med funktionsnedsättning paralympics? Det grekiska prefixet para-, ”bredvid, vid sidan av”, brukar ju i lånord förbli oförändrat framför konsonant, som i till exempel parasit och paragraf, medan slut-a:et faller bort före vokal, som i parentes och parodi. Borde inte spelen kallas parolympics med en stavning som bättre visar sambandet med ursprunget till de olympiska spelen?

Anders

Svar: Din ordbildningssynpunkt om formen par- framför vokal är förstås helt korrekt. Att det inte blivit parolympics har säkert flera orsaker. Att vi inte har det i svenskan beror förstås på att ordet är bildat i engelskan, inte här. I övrigt tycks det bildat som ett teleskopord snarare än som en sammansättning. Teleskopord bildas genom att första delen av ett ord och andra delen av ett annat skjuts ihop, ungefär på samma sätt som ett teleskop.

Att paralympics är ett teleskopord är också vad som sägs på engelska Wikipedia: ”The name was originally coined as a portmanteau combining paraplegic (due to its origins as games for people with spinal injuries) and Olympic.” Portmanteau är den engelska benämningen på teleskopord.

Dessutom används para som kortform för parasport, till exempel i sammansättningar som para-VM och paralandslaget. Man har alltså lite tappat kopplingen till det grekiska prefixet para-, och i sammansättningar behöver man då behålla formen para för att tydliggöra syftningen på parasport.

Ola Karlsson

