Språkkrönika: Hen har förlorat sin språngkraft

För den som vill utmana normer har pronomenet hen tappat symbolvärde. Nu börjar i stället dom vinna mark som könsneutralt pronomen. Dom har använts i svenskan åtminstone sedan 1300-talet. Men det nya bruket, där dom används om en person, är tydligt inspirerat av engelskan.

När hen etablerade sig för tio år sedan var det den första nykomlingen bland svenska pronomen sedan 1600-talet. Debatten spred sig till en rad andra länder. I Storbritannien och USA bidrog hen till att väcka liv i frågan om ett könsneutralt pronomen i engelskan.

Genom åren har en rad ord – som ze, sie och xe – lanserats utan att få något bredare genomslag. I stället blir nu singulart they allt vanligare som könsneutralt pronomen i engelskan. They har fornnordiska rötter och lånades in omkring år 1200. Då som nu används they främst om flera personer. Men ända sedan 1300-talet har they även kunnat syfta på en person.

Det singulara they fungerar ungefär som svenskans hen. Pronomenet kan både användas om personer som inte vill omtalas som he eller she och i sammanhang där könet inte ska avslöjas, är okänt eller saknar betydelse. They hörs ofta i tävlingar där någon vill hålla vinnaren hemlig så länge som möjligt. I matlagningsprogram i tv hjälper they domarna att skapa spänning: They who made the best dish is …

Det här bruket av they har blivit något av en lånordsbumerang. Svenskans singulara dom, som i dom är klok, är ett resultat av påverkan från engelskan – och det engelska pronomenet har alltså sitt ursprung i Skandinavien.

Hen används främst som ett smidighetspronomen. Det kan ersätta konstruktioner som han eller hon och vederbörande. Genomslaget har lakat ur den normbrytande laddning som hen tidigare hade. Pronomenet är numera så etablerat att det förlorat en hel del av sitt signalvärde.

Det är här det singulara dom kommer in. Kanske är det på väg att bli ett pronomen för transpersoner och andra som inte identifierar sig som han, hen eller hon.

Den här gången ligger sprängkraften i böjningen. Ingen höjer på ögonbrynen åt dom är glada om flera personer. Men dom är glad om en person känns nog nytt och okonventionellt för de flesta. Och det är förstås meningen.

Frågor om språket Heter det var hamnar den eller vart hamnar den? Jag är osäker på om ordet hamnar anger riktning eller befintlighet. Karolina Ett bra knep för att välja mellan var och vart är att fundera över svaret på frågan. Om svaret blir där är frågeordet var. Om svaret blir dit är frågeordet vart. Här svarar man den hamnar där och då bör frågan vara var hamnar den?. Anna Antonsson Om någon säger att jag har fruntimmerstycke, innebär det då att jag tycker om fruntimmer eller att fruntimmer tycker om mig? Björn Om du har fruntimmerstycke betyder det att du är omtyckt av fruntimren. Men det är inte så lätt att utröna sammansättningars betydelse. Andra ord med tycke som efterled betyder nämligen inte alltid ’som är omtyckt av x’: släkttycke betyder till exempel likhet mellan släktingar, och det äldre ordet barnatycke betyder ungefär samma sak som barndomskärlek: ”Hon hade varit trogen sitt barnatycke.” Anna Antonsson Hur är det med ordet eskimå – uppfattas det som nedsättande på svenska, och vad skriver man i så fall i stället? Sam Vi rekommenderar de mer specifika benämningarna inuit, yupik eller aleut för de besläktade men skilda folkgrupper som tidigare grupperades ihop som eskimåer. De folkgrupper som kallar sig inuiter lever på Grönland samt i Alaska och Kanada. I framför allt Alaska och Sibirien lever också aleuter och yupiker. Ordet eskimå uppfattas nu av många som stötande. Ordet är ursprungligen skapat av kolonisatörer och är inte en benämning som de olika grupper som kallats eskimåer valt själva. Eskimå används i några andra svenska uttryck, där det ofta går att formulera om, som kajakroll i stället för eskimåsväng och vinterjacka med pälsklädd huva i stället för eskimåjacka. Maria Bylin Visa mer

