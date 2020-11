Språkkrönika: ”Hjälp han” ett minne från fornsvenskan

2 frågor om språket

Sammanhanget visar vem som äger

Var sätter man genitiv-s om två personer äger en sak gemensamt? Heter det Kalles och Pers bok eller Kalle och Pers bok?

Rut

Båda alternativen förekommer, men inget är entydigt.

Vi rekommenderar att man sätter genitiv-s på båda namnen i formell skrift: Kalles och Pers bok. Det kan dock uppfattas som om Kalle och Per äger var sin bok, så här får sammanhanget betydelse för hur det ligger till.

Man kan också sätta genitiv-s på det sista namnet, vilket är vanligare i tal och informellare skrift: Kalle och Pers bok. Detta skrivsätt kan också visa att man uppfattar ägarna som en etablerad enhet: Hasse och Tages revyer, Lasse och Majas första fall.

Genitiv-s på sista namnet kan emellertid också leda till dubbeltydighet: Zara och Ahmeds barn kommer på festen kan tolkas som att ”Zara kommer, och Ahmeds barn kommer också”, eller som att ”Zaras och Ahmeds gemensamma barn” kommer (men inte nödvändigtvis Zara och Ahmed)”. Åter har sammanhanget betydelse för hur något ska tolkas.

Om sammanhanget inte är tillräckligt klargörande kan man formulera om: Kalles bok och Pers bok står båda därborta, Boken som Kalle och Per skrev tillsammans, Det första fallet för Lasse och Maja, Zaras och Ahmeds gemensamma barn.

Johanna Ledin

Fler föredrar att strömma via nätet

Ska man säga streama eller strömma?

Jesper

Man kan använda både streama och strömma om att sända film via nätet. Språkvårdare har länge försökt rekommendera strömma, men de allra flesta som erbjuder film via nätet använder streama. Men det är också vanligt att man använder andra uttryck, som direktsända, livesända, webbsända, sända över nätet, sända live. Ibland lägger man till varifrån man sänder, så att det framgår att det är via en viss webbkanal, webbplats, eller liknande: Vi direktsänder via Youtube, Alla våra sändningar går att hitta i efterhand på SVT Play.

Ingrid Olsson