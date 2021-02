Språkkrönika: Kan språkets färgevolution förklara våra nyansbråk?

Är triangeln i målningen vi tittar på grön eller blå? Jag säger grön, mitt sällskap säger blå. Konstnären själv sa vit, eller Bærtlingvit som den lite mjölkiga turkosa färgen har kommit att kallas. Färgen var resultatet av Olle Bærtlings (1911–1981) jakt på en nyans som inte återfinns i naturen.

Färger är ett av de mest tacksamma områdena för att undersöka triangeldramat mellan verkligheten, våra opålitliga sinnen och det godtyckliga språket. I senaste numret av Språktidningen får vi lära oss att hur vi benämner färger har sin egen evolutionsteori. I alla fall är det så antropologen Brent Berlin och lingvisten Paul Kay formulerade saken i standardverket ”Basic color terms” från 1969. Teorin har med viss modifikation stått sig genom åren.

Ryskan skiljer på ljusblått och mörkblått, och japanskan använder sitt ord för blått – ao – även där många svensktalande skulle säga grönt.

Vissa språk, som dani som talas i Papua Nya Guinea, bryr sig bara om att skilja på ljust och mörkt. Men om det ska till en tredje färg i ett språk så är det alltid rött, som i tiv som används i Nigeria och Kamerun. Förutom att jag kan tänka mig att det har underlättat överlevnadschanserna att kunna benämna blodets färg, så är svart, vitt och rött också en färgkombination som visat sig extremt effektiv inom grafisk kommunikation. Det går verkligen att förstå dem som nöjer sig med de färgerna.

Först efter det ljus-mörk-röda dyker ord för färger som gult och grönt upp. Till min lättnad lär jag mig att blått och grönt i många språk sorteras in under samma term, i alla fall halvvägs in genom färgevolutionen.

Med fler termer får vi fler färggränser att tvista om, och olika språk sätter också ner sina gränspålar på olika platser i färgspektrumet. Därför är det ofta svårt att översätta färger rakt av mellan olika språk. Ryskan skiljer på ljusblått och mörkblått, och japanskan använder sitt ord för blått – ao – även där många svensktalande skulle säga grönt, till exempel för trafikljus, omogna frukter och nybörjare. Något som kommer sig av att ordet ao var det ord som i japanskan tidigare stod för både blått och grönt.

Jag undrar vad Olle Bærtling hade sagt om det.

Jonas Mattsson är redaktör på Språktidningen

2 frågor om språket Mild svordom med magiska siffror Varför används ofta siffror som svordomar, till exempel sjutton också!? William Svar: I svenskan och i de andra skandinaviska språken används tal som (milda) svordomar: ett sjuhelvetes väsen, det var ju själva attan, för hundra gubbar och tusan också. Flera av de tal som används i svordomar har haft någon typ av magisk eller helig laddning. Sju har i flera kulturer ansetts vara ett heligt tal och även sjutton har då använts som kraftuttryck, för att sjuan ingår. Attan, en gammal form för arton, kan ha använts för att det ljudmässigt liknade katten, som är en av omskrivningarna för djävulen. Sofia Tingsell Eklektisk attityd avgör laddningen Jag har insett att ordet eklektisk har ursprung i både tyska och engelska med något skild innebörd. Är det så att ordet i svenska används som något positivt, men att den egentliga betydelsen (från tyska) snarare betyder ”kopia utan personlig prägel”? Annamaria Svar: Enligt Svensk ordbok betyder ordet eklektisk ”som försöker förena idéer från olika håll”. Det är alltså ett förhållandevis neutralt ord, men samtidigt markerar ordboken också att ordet ofta används med en negativ laddning. Jag har tittat i engelska respektive tyska uppslagsverk, och det verkar stämma som du säger, att ordet har en neutral betydelse i engelskan och en något mer negativ betydelse i tyskan. Till sitt ursprung är ordet neutralt. Det kommer från grekiskans eklektikos vilket betyder ”som väljer ut det bästa”. Första noteringarna i svenskan är från 1700-talet, och ordet tycks då ha haft en neutral klang. Andreas Rydelius skrev i sin läro­bok ”Nödiga Förnufftz Öfningar” 1737 att ”En tvungen philosophie är ingen philosophie. En frj och eclectisk är vel then betsta, när hon håller måtton.” Vilken laddning man tillmäter ordet eklektisk hänger nog i slutändan ihop med hur man ställer sig till vanan att blanda stilar och idéer med olika ursprung. Linnea Hanell Visa mer

