Språkkrönika: Nämen, det är smörjmedel, asså

2 frågor om språket

Stor bokstav för varumärkesnamn

Ska jag skriva Trangiakök eller trangiakök?

Birgitta

Trangia är ett varumärkesnamn. Ser man det ur företagets perspektiv och vad skrivregler säger om återgivande av varumärken, bör det skrivas med stor bokstav: Trangiakök. Namnet har till exempel inte blivit ett substantiv parallellt med varumärket (jämför jeep/Jeep).

Trots det ser många detta som en beteckning för en typ av campingkök eller stormkök. Ur den vanliga användarens perspektiv är alltså liten bokstav naturligt, och kan förstås inte betraktas som fel. Möjligen förstärks detta bruk av att företaget självt använder en ”logotypskrivning” med liten begynnelsebokstav på namnet.

Samma förhållanden råder delvis för namn som Facebook/facebook och Twitter/twitter.

Vad som är lämpligt beror mycket på i vilket sammanhang uttrycket används. I medietext och dylikt är vår grundrekommendation att skriva med stor bokstav: Trangiakök.

Ola Karlsson

Just är nästan som strax och precis

Vi har skrivit ”I ett nytt område just öster om torget planerar vi för nya bostäder”. En person har kommenterat att man inte bör skriva just öster om. Varför inte? Är det korrekt att skriva så?

Magnus

Just brukar användas i betydelsen ”precis”, till exempel det var just här det hände, eller ”nyss”, till exempel jag kom just hem. Vi är mer vana att se något annat adverb före ett sådant här uttryck som anger plats, exempelvis:

• I ett nytt område alldeles öster om torget planerar vi för nya bostäder.

• I ett nytt område strax öster om torget planerar vi för nya bostäder.

Kanske också:

• I ett nytt område precis öster om torget planerar vi för nya bostäder.

Just ligger ganska nära precis i betydelse, så det är knappast fel – möjligen lite ovant och okonventionellt.

Gabriella Sandström