Språkkrönika: Nya bruket av trupp marscherar in i svenskan

När talibanerna ryckte fram mot Kabul rapporterade medierna om olika länders ansträngningar för att evakuera sina medborgare. DN skrev om hur ”antalet amerikanska trupper i Kabul” inom kort skulle ”öka till 3 500”.

USA har inga planer på att skicka tusentals stridande förband till Afghanistan. I stället rör det sig om 3 500 soldater.

Att använda trupper om individer är ganska färskt i svenskan. De senaste veckorna har det skrivsättet fått stor spridning.

En trupp är traditionellt en grupp av soldater, artister eller idrottare. I Sveriges trupp som tog OS-silver i fotboll ingick exempelvis 22 spelare. Men många hade nog rynkat på näsan åt en formulering som truppen bestod av 22 trupper.

I den militära bemärkelsen ser trupp ut att genomgå ungefär samma utveckling som personal. Ända sedan 1800-talet har personal använts om en grupp av anställda. På senare år har ordet allt oftare fått syfta på enskilda individer: Tre personal sjukanmälde sig på morgonen.

Substantivet trupp går tillbaka på franskans troupe. Det lånades in i svenskan via tyskan under tidigt 1600-tal. Den nya betydelsen är färgad av engelskan – där singularformen troop betecknar en grupp men där pluralformen troops kan användas om enskilda soldater. Och det är den som skiner igenom när det nu talas om trupper.

Det är knappast en slump att det nya bruket sprider sig när journalister baserar sin rapportering på engelskspråkiga källor. Det ligger nära till hands att troops översätts till trupper.

Att trupp används om enskilda soldater innebär knappast någon risk för missförstånd. Eftersom talibanerna tar makten samtidigt som USA lämnar Afghanistan inser vi att det inte är 3 500 stridande förband som skickas till Kabul. Det hade inneburit en avsevärd upptrappning av konflikten. Sammanhanget gör att vi förstår att det rör sig om 3 500 soldater.

Åtskilliga studsar fortfarande till när personal används om enskilda anställda. På samma sätt kan nog vissa stanna upp i läsningen när trupper behandlas som en synonym till soldater.

Det nya bruket av trupp kommer säkert att marschera in och etablera sig i svenskan. Men det dröjer i regel ett tag innan språkvården släpper in den här typen av förändringar i värmen.

Veckans språkfrågor Knappt är på väg att bli neutralt Jag har länge undrat varför ordet knappt missbrukas. Om det till exempel omkommit 300 personer i en flygolycka eller 2 000 i en jordbävning, kan man ju inte använda knappt. Tycker vederbörande då att det är för få människor som fått sätta livet till? Bärbel Språkbrukarna är inte helt eniga om betydelsen av ordet knappt, och vi tycks befinna oss mitt i en språklig förändring, vilket du har uppmärksammat. Tidigare brukade man hävda att det låg en förväntan om att det borde ha varit mer i knappt, medan nästan var neutralt, men den nyansskillnaden är kanske på väg att försvinna. Gabriella Sandström Du kan hjälpa vuxendomen Vi säger barndom, ungdom och ålderdom. Är det inte dags att vi inför det logiska ordet vuxendom? Johannes Jo, vuxendom är ju ett ord man mycket väl skulle kunna behöva och det är lätt att förstå, analogt med andra åldrar på -dom. Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok har inte med ordet, men det förekommer ibland i sociala medier och tidningar. Ibland är det markerat med citattecken, vilket tyder på att användaren är medveten om att ordet inte är riktigt etablerat, men att man ändå kommer att förstå det. Men vissa använder det som om det vore ett helt etablerat och vanligt ord. Det enda som står i vägen för ordet är att så få faktiskt använder det. Om fler svensktalande börjar använda det så skulle det ju finnas. Du får börja! Sofia Tingsell En skämtsam typ av ordförande Jag hörde precis böjningen ordföringarna i stället för ordförandena. Är det korrekt och nytt? Erica Ordföring används oftast på ett skämtsamt sätt. Det etablerade ordet, som också finns med i ordböckerna, är fortfarande ordförande, med böjningarna en ordförande, den där ordföranden, flera ordförande, de där ordförandena. Det bör man använda om det inte är tydligt att man skojar. Anna Antonsson Visa mer

