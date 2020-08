Språkkrönika: Ordet ”spirituell” kan sätta dit språkpolisen

Artisten Agnes berättade nyligen i en intervju om hur hon upptäckt en spirituell sida av personligheten. Hon talade om hur den nyfunna andligheten hade förändrat synen på tillvaron. Men den som slår upp spirituell i en modern ordbok hittar betydelsen ”kvick, fyndig”. Och det Agnes beskrev var inte att hon plötsligt blivit en vitsarvirtuos.

En DN-läsare skrev till mig och hävdade att Agnes använt en av dagens vanligaste anglicismer. Engelskans spiritual betyder just ”andlig”. Att den betydelsen av spirituell har blivit så frekvent i svenskan beror tveklöst på inverkan från engelskan.

Det är ganska många som fnissar åt den nya användningen av spirituell. Men i det här fallet riskerar den som vevar med språkpolisbatongen att åka på en språkhistorisk tillbakakaka.

Spirituell lånades in från franskan under 1600-talet. Adjektivet kunde användas om en person som formulerade sig finurligt – men även om något andligt. Först under 1900-talet blev ”kvick, fyndig” den dominerande betydelsen. Och det är förklaringen till att många i dag reagerar när Agnes använder spirituell i bemärkelsen ”andlig”. Det rör sig alltså om en insomnad betydelse som har vaknat till liv efter att ha syresatts av engelskan.

När tillräckligt många använder ett ord på ett nytt sätt kommer betydelsen att förändras – och mitt i en sådan process kommer olika människors språkkänsla att krocka.

Den här typen av betydelseglidningar är vanliga. En annan DN-läsare reagerade på att en medicin marknadsfördes som hjälpsam. Det betyder förstås inte att någon har uppfunnit ett litet piller som vill bära flyttkartonger och gå ut med hunden.

Adjektivet hjälpsam har använts sedan 1500-talet i bemärkelsen ”som gärna hjälper”. Men betydelsen ”verksam, som ger önskad effekt” är belagd sedan 1700-talet – och så ska ju läkemedel fungera. Även denna betydelse tynade bort för att nu ha återuppstått med draghjälp från engelskans helpful.

Därför kan det vara klokt att inte veva för skadeglatt med språkpolisbatongen. Rätt vad det är dyker det upp en bättrevetare som viftar med någon gammal landskapslag eller maläten ordbok och får skrattet att fastna i halsen.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.

2 frågor om språket Fan kan vara både en och ett Jag stör mig på det genus som vissa svengelska ord får. Till exempel ett rack, ett fan och ett quiz. Här har språkbruket valt neutrum i stället för utrum, som i mina öron hade varit det naturliga. Varför? Alvar Svar: Genus på svenska ord är relativt oförutsägbart men brukar ha att göra med två faktorer: ordets form och dess historiska genus i det gamla fornsvenska tregenussystemet. Lånord har ingen fornsvensk historia, utan då går man oftast på form. Men eftersom formen ibland avviker från det svenska systemet kan vi ha svårt att intuitivt höra vilket genus som passar. Inte sällan har lånord en period av vacklande genus innan de etablerar sig i ett. Jag kan glädja dig med att fan i betydelsen ”passionerad beundrare till exempel av artist” har både neutrum (ett fan) och utrum (en fan) i Svenska Akademiens ordlista. Anledningen till att det fanet känns svårt är kanske att de flesta personbeteckningar i svenskan är utrum (till exempel människa, flicka, lärare, sjuksköterska), så neutrum avviker från detta mönster. Rack har två betydelser, och olika genus för respektive betydelse, medan quiz står som enbart neutrum (ett quiz) i ordböckerna. Maria Bylin Välj versal för namn på tjänst Jag undrar om jag ska skriva ord som padlet med inledande versal eller gemen i en mening. Exempel: ”Vi skriver på vår gemensamma Padlet/padlet.” Liza Svar: Grundregeln är att när något används som ett egennamn så får det stor bokstav, men när det används som ett vanligt substantiv får det liten. Här tycker jag att det verkar som om padlet används om själva den digitala skrivytan eller tavlan ni har gemensam, det vill säga mer som ett vanligt beskrivande substantiv, och då rekommenderar jag liten bokstav. Men om man använder det som ett egennamn på tjänsten, rekommenderar vi stor bokstav: Vi valde Padlet före Trello, till exempel. Maria Bylin Visa mer

