Språkkrönika: Språket är ett slagfält om värderingar

3 frågor om språket

Valutan har länge uttalats ”kroner”

Kroner? Konstig valuta. I Sverige har vi valutan kronor! Kronor, med två o. Inte kroner!

Ulf

Svar: Både ”kroner” och ”kronor” är korrekta uttal. Det har alltid funnits olika sätt att uttala pluraländelsen på ord som kronor. Att många i dag tycker att det är mer rätt att uttala kronor med -or beror på att ändelsen har kommit att stavas så, och att många menar att stavningen bör styra uttalet.

I äldre svenska var det inte nödvändigtvis så att orden uttalades med -or, utan snarare med ett ö-liknande vokalljud, som mer liknade en -er-ändelse. Då var alltså uttal med -er det normala. Då tyckte man nog att uttalet med -or lät konstlat och som om man läste innantill.

Gabriella Sandström

Valfri motsats till särskrivning

Vilket ord rekommenderar ni att man använder för motsatsen till särskrivning: sammanskrivning eller hopskrivning?

Maggie

Svar: Båda orden används, hopskrivning respektive sammanskrivning.

I ”Svenska skrivregler” och i Frågelådan använder vi på Språkrådet termen hopskrivning. ”Svenska Akademiens ordlista” listar däremot termen sammanskrivning. Enligt våra terminologer på Språkrådet förekommer i huvudsak sammanskrivning som term i termordlistor.

Man kan sammanfatta med att båda orden används och fungerar.

Johanna Ledin

Hög tid har länge varit svenskt

Finns det någon bra svensk variant av hög tid som jag misstänker bara är en direkt översättning av engelskans high time, till exempel i meningen it is high time you went to work?

Artem

Svar: Du behöver inte försöka leta efter ett alternativ här, åtminstone inte för att det skulle vara en anglicism. Uttrycket hög tid har används mycket länge i Sverige. I ”Svenska Akademiens ordbok” finns till exempel ett belägg från 1699: ”Nu är sannerl. hög tijd att jag tijna råd försöker.”

Ingrid Olsson