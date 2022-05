Språkkrönika: Våran och eran är inget talfel

Frågor om språket

Kan man använda ordet spirituell i betydelsen ”andlig”? I Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok tas inte den betydelsen upp.

Silvia

Ordet spirituell används oftast för att beteckna den typ av andlig förmåga som yttrar sig i ett elegant och kvickt sätt att uttrycka sig. Det är den betydelse som länge har varit den förhärskande i svenskan. Användningen av spirituell i betydelsen ”som har med andlighet att göra” beror i det här skedet av svenskans historia med största sannolikhet på inflytande från engelskans spiritual. Men intressant nog finns denna användning belagd tidigare i svenskans historia. Svenska Akademiens ordbok tar upp denna betydelse hos spirituell, men uppger att den är utdöd. (Ordboksartikeln spirituell trycktes 1985.) Andlighetsbetydelsen hos spirituell tycks alltså ha varit levande under 1800-talet, död under 1900-talet, och nu återuppstånden under inflytande från engelskan.

Johanna Ledin

En av mina studenter funderar om hon ska använda varmluftsfritös i stället för airfryer i sin uppsats, eftersom hon skriver på svenska och inte engelska. Jag brukar säga att vi inte ska vara emot engelskan men för svenskan. Så om det finns en svensk motsvarighet bör hon väl välja den i stället?

Kenneth

Ja, bra förhållningssätt! Precis det du säger rekommenderar vi till dem som har liknande frågor.

När det gäller varmluftsfritös eller airfryer visar ett arkiv med tidningstext att airfryer får tre gånger fler träffar än varmluftsfritös. Men på ganska många webbplatser där denna apparat säljs får man belägg för varmluftsfritös.

Så trots att airfryer används lite mer finns det absolut fog för din student att använda varmluftsfritös, och så kan hon gärna sätta airfryer inom parentes första gången varmluftsfritös nämns.

Åsa Holmér