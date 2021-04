Språkkrönika: Vokalerna med lägst status

Två språkfrågor:

På svenska är verktyget såg samma ord som preteritum av verbet se. Och det är samma sak på engelska – saw. Finns det ett samband eller är det bara ett lustigt sammanträffande?

Joakim

Det tycks vara en slump att vi har samma ord för verktyget (en såg) som för verbet (jag såg). Både verbet och verktyget har funnits i svenskan (och engelskan) under väldigt lång tid. I sådana fall är det dels väldigt vanligt att svenska och engelska ord liknar varandra, eftersom språken har gemensamma rötter, dels ofta svårt att säga något säkert om ordens ursprung.

Vad man antar, exempelvis i ”Svensk ordbok”, SO, är att ordet för verktyget härstammar från det latinska ordet secare, som betyder ”skära”. För verbet uppger SO att det är ett fornsvenskt ord av omdiskuterat ursprung. Det är dock troligt att svenskans se, såg är besläktat med engelskans see, saw, precis som svenskans och engelskans ord för verktyget högst troligen är besläktade med varandra. Däremot verkar det alltså inte finnas någon koppling mellan verbet och verktyget.

Linnea Hanell

Är hemsida och startsida synonymer?

Ahmed

Ursprungligen var hemsida och startsida synonyma. Då syftade hemsida på den första sida som visas när användaren startar webbläsaren. Hemsida är en direktöversättning från det engelska home page. Knappen på webbläsarens verktygsrad, som gör att man kommer till webbläsarens startsida, visar ibland ett hus och kunde åtminstone tidigare vara märkt just Home eller Hem.

Men hemsida kan också användas när man syftar på första sidan på en enskild webbplats. Och i allmänspråket används hemsida ofta när man menar en hel webbplats.

Eftersom hemsida används i flera olika betydelser kan man i stället använda startsida (för webbläsarens startsida), förstasida eller innehållssida (för första sidan på en webbplats) eller webbplats (för en hel webbplats).

Åsa Holmér