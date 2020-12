Språkkrönikan: Så gjorde klimatkrisen svensk skam till en exportsuccé

Klimatet var 2019 års stora skamvetsfråga. Aldrig tidigare hade svenska medier rapporterat så mycket om klimatet – och det krävdes en pandemi för att den bevakningen skulle komma i andra hand. Trots en höst präglad av hostskam och smittskam har klimatet åter börjat klättra på dagordningen. I utländsk press talas det exempelvis om hur antropocen, människans tidsålder, har tagit en antropaus när nedstängningen av hela länder utplånar nöjesresandet och förändrar konsumtionskulturen.

Miljödebatten har de senaste åren förändrats i grunden. Sveriges traditionella roll som självutropat världssamvete har kompletterats av ett personligt skamvete, känslan av skuld för alla livsval som belastar klimatet. Det började 2017 med flygskam, nyordet som fångade individens ansvar för den globala uppvärmningen. Det blev dessutom en av svenska språkets största exportsuccéer i modern tid. Ordet har lånats in i bland annat engelskan (flight shame), tyskan (Flugscham), isländskan (flugskömm), färöiskan (flogskomm), norskan (flyskam), danskan (flyskam), nederländskan (vliegschaamte), polskan (wstyd przed lataniem), spanskan (vergüenza de volar), italienskan (vergogna di volare), franskan (honte de prendre l’avion) och baskiskan (hegaldatzeko lotsa).

Därefter har skamvetsfrågorna staplats på hög: surfskam, mobilskam, halloumiskam, båtskam, dieselskam, köttskam, suvskam, klädskam, plastskam, kryssningsskam, flerbarnsskam och mjölkskam är bara några av punkterna i anklagelseakten mot konsumtionssamhället.

Skamorden symboliserar ett paradigmskifte. Tidigare var den globala uppvärmningen något som i första hand politiker och företag förväntades lösa. Utsläppen skenade och temperaturerna steg. Men konsumenter fortsatte ändå att flyga, dricka mjölk, köpa plastpåsar och använda engångsartiklar i förhoppningen om att något ingenjörsritat miljömirakel skulle utradera klimateffekten. En sådan livsstil är förstås tillåten även i dag. Den som skyltar med den nu får dock räkna med att ställas till svars på någon av dagens digitala skampålar. Ansvaret har blivit lika personligt som skammen.

Vår tids personifierade klimatansvar påminner om en halvslumrande betydelse av skam. Ordet förekommer flera gånger i Äldre Västgötalagen, den äldsta bevarade skriften på svenska som nedtecknades på 1200-talet. I århundraden användes skam såväl i betydelsen ’djävul’ som ’utskämd person’, ett bruk som bland annat kan anas i uttryck som vara en skam för något.

Bakom dagens flygskam skymtar klimatparia med horn i pannan som drömmer om coronaanpassade weekendresor till Barcelona – i stället för ännu en helg med hobbyepidemiologiska tolkningar av Anders Tegnells presskonferenser.

Klimatfrågan är i dag lika global som individuell. Det är också typiskt att vi snarare diskuterar klimat än miljö. Den som gillar symbolik kan se det som en illustration till Miljöpartiets kris. Vänsterpartiet har större framgångar i mätningarna – möjligen med viss hjälp av att de har anammat slagordet klimatpartiet.

Att hävda att ordet miljö har blivit otidsenligt vore att gå för långt. Men i debatten har dess symbolvärde blivit omsprunget av klimat – som dessutom paras oftare med just skam.

Miljö lånades in i svenskan från franskan under tidigt 1800-tal. Franskans milieu går tillbaka på latinets medius, ’mitterst’, och lieu, ’ställe’. Ordet syftade då på miljö i bemärkelsen ’mitt; omgivning’. Det var helt enkelt betraktarens upplevelse av omvärlden som stod i centrum för denna betydelse. Då var till exempel en miljösoffa en möbel som stod mitt i rummet. Senare började miljö användas med innebörden ’yttre förhållanden som påverkar allt liv’.

Klimat kom in i svenskan under sent 1600-tal. Ursprunget är grekiskans klima, ’lutning’, som lånades in i betydelsen ’genomsnittliga väderleksförhållanden inom ett större område’.

Möjligen har det språkhistoriska perspektivet bidragit till paradigmskiftet. Kanske känns miljö lite snävare än klimat. Många tänker gärna stort – men agerar för att rentvå skamvetet i det lilla.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.

anders@spraktidningen.se

Läs mer:

Språkkrönika: ”Hjälp han” ett minne från fornsvenskan