Spretig provkarta på amerikanskt konsthantverk

Utställning "Beauty and the unexpected. Modernt och samtida amerikanskt konsthantverk" Nationalmuseum, Stockholm. Visas t o m 21/1 2024.

”Beauty and the unexpected”, titeln på Nationalmuseums nyöppnade konsthantverksutställning, känns först oproblematisk. Men efter att ha vandrat runt bland alla 81 föremål, gjorda av 79 ”framstående” amerikanska konstnärer, blir jag konfunderad.

Somligt är vackert, visst. Till exempel Warren Seeligs flera meter långa väggskulptur ”Shadowfield” där småstenar av granit placerats tätt, tätt på en ställning av rostfritt stål. Enkelt och komplicerat på samma gång, som en väv.

Fast oväntat?

De få övergripande texterna i utställningen beskriver kortfattat ”Hantverket efter andra världskriget”, ”Metallhantverk och smycken” samt ”American studio craft movement”. Men de förvirrar snarare än klargör och tycks lösryckta ur sitt sammanhang.

Däremot framgår det att före detta galleristen och konsthantverksexperten Helen W Drutt English står för urvalet och att alltsammans med hennes hjälp donerats till museets samling.

För att inte helt snöa in på urvalskriterier och utställningspedagogik bestämmer jag mig för att bara betrakta ”Beauty and the unexpected” som en provkarta över vad amerikansk konst och konsthantverk kan vara. Stort som smått; smyckekonst, möbler, papier-maché, textilier, tungt glas, kitschigt porslin, imponerande keramik.

För den som vill förstå lite mer av sammanhangen krävs annars läsning av utställningskatalogens text ”Heligt och profant” skriven av Matthew Drutt.

De deltagande konstnärerna kommer från olika delar av USA och de flesta tycks vara mer intresserade av dekorativa uttryck än tingens eventuella brukbarhet. Inte ens tekannorna verkar vara avsedda att användas. Vilket i och för sig gör både Nancy Carmans ”Ghost turtle teapot” och Chris Bertils ”Sheep teapot” än mer fascinerande rent formmässigt.

Nancy Carman, ”Ghost turtle teapot”, 2005, glaserat lergods. Foto: Viktor Fordell/Nationalmuseum

Ungefär hälften av alla verk är gjorda före millennieskiftet. Ett stilrent halssmycke, ”Silver wire orbital neck”, formgavs redan 1950 av Art Smith. Några, bland annat två broscher, har tillkommit under pandemin. Den ena, Laurie Halls ”Dinghy”, föreställer en liten roddbåt i silver till hälften uppdragen på en brygga – en enkel men fin symbolik.

Flera smycken är för övrigt tekniskt och materialmässigt intressanta. Audioguiden som går att ladda ner i mobilen uppehåller sig särskilt länge vid just montrarna med armband, halsband, ringar och broscher.

Inspirationskällorna är många och disparata: indiansk kultur, amerikansk historia eller vetenskapliga rön men också privata trauman. Arnold Zimmermans meterhöga, slingriga ”Whiskey down 1” är tillverkad i vedbränd stengodslera. Titeln syftar på ett flygplan nedskjutet under strid. Sällan har en keramisk skulptur givit mig en så stark känsla av återhållet våld; den ser ut att kunna sprängas inifrån vilken sekund som helst.

Warren Seelig, ”Shadowfield”, 2018, i granit och rostfritt stål. Seelig började som textilkonstnär och har behållit vävtekniken även i andra material. Foto: Courtesy of Dowling Walsh Gallery

Ända sedan 1960-talet har den amerikanska studioglasrörelsen med Pilchuk glass school som nav inspirerat glaskonstnärer runt om i världen. Om det sägs inget men några Pilchukelever finns ändå med här, dock inte någon av de mest kända. Att allt skulle doneras har naturligtvis begränsat urvalet.

Mest spektakulär är Dan Daileys ”Five wild dogs” – en lilafärgad vas blåst i tre delar. Runt halsen dansar fem hundar i guldpatinerad brons.

Min favorit i denna ojämna utställning är dock en jättelik stengodsvas med glaserad dekor i milda färger, ”Seven indulgences” från 2020, signerad George Rodriquez.

Rodriquez är verksam i Seattle, hans ornamenterade skulpturer kombinerar bildspråk från olika kulturer (chicano, maya med flera). Vasens figurer med sina smått skrämmande anletsdrag står i bjärt kontrast till det naivistiska vågmönstret och de stiliserade, snälla blommorna. En air av mytologisk urtid i modern tappning.