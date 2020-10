Springsteen hittar en helande kraft på nya albumet

Rock Bruce Springsteen ”Letter to you” (Sony/Columbia) Visa mer

Vägen är lång, till synes utan slut. Sjunger Bruce Springsteen på sitt nya album. Så klart. Ännu en referens till vägen är ju precis vad man förväntar sig, eventuellt vad många av fansen också vill ha. Ännu en ständig och självklar (ut)väg, där, som någon uttryckte det, varje bil för med sig löften om att allt är möjligt. Ett slags närmast övertydlig symbolik där fordonet och underlaget det susar fram på är motsvarigheter till cowboyernas frihetliga galopp över den vilda västerns oändliga vidder.

Så är allt som vanligt på ”Letter to you” då? Nej, ändå inte. För nyckelorden här är ”till synes”. Hur lång vägen än verkar kommer den oundvikligt, ibland ganska brutalt, ta slut. Vi vet inte mycket, just nu mindre än någonsin, men det vet vi definitivt.

”Letter to you” är på många sätt Springsteens lite flyktigare motsvarighet till den åtta år äldre Bob Dylans ”Rough and rowdy ways”. Döden är också här närvarande, inte lika påträngande, inte lika uppenbar, men den finns där mellan raderna. I berättelser om vänner som lämnat jordelivet, men lever kvar i minnet, som spöken i baksätet på den framrusande bilen. I återföreningen med ett The E Street Band, som de senaste tolv åren reducerats efter att Clarence Clemmons och Danny Federici lämnat oss. I några subtila underströmmar av religiösa funderingar.

Springsteen snabbspolar sig fram och tillbaka genom sin egen historia, sitt liv, sin karriär, både musikaliskt och textmässigt. Låtarna är å ena sidan nyskrivna, å den andra nyinspelningar av sådant som har legat i skrivbordslådorna sedan innan karriären tog fart och inte har använts sedan dess.

Redan i inledande ”One minute you’re here” är Springsteen (för vilken gång i ordningen?) tillbaka därute ”on the edge of town”. Och låten i sig påminner inte så lite om den nedtonade nyversionen av Vietnamkrigsskildringen ”Brothers under the bridges” från ”Tracks”-boxen.

Så där kan man hålla på i all oändlighet. Han gör det inte lätt för sig, Springsteen. Med ett lätt uppdaterat E Street Band-sound, de redan nämnda vägmetaforerna och låtar som inte sällan framstår som ekon från förr blir det mer eller mindre oundvikligt att jämföra ”Letter to you” med ”Darkness on the edge of town”, ”The river” eller, framför allt, ”Born in the USA”. Det är, så klart och helt oundvikligt, inte en jämförelse som faller ut till det här albumets fördel. Men det är å andra sidan inte riktigt poängen heller.

”Letter to you” är ju ett album av en artist som söker efter något att tro på och som finner det i musikens helande kraft. När allt går åt fel håll snabbt finns alltid möjligheten, eventuellt lösningen, att hänga på sig en fallen väns Les Paul och vrida upp volymen. Att samlas i den enande euforin av att se någon däruppe på scenen tonsätta vårt gemensamma hopp, vår fåfänga dröm, om en bättre värld. ”We'll rise together till we find the spark”.

Och räcker inte rocken finns alltid kärleken som är tillräckligt stor för att räcka till vägs ände: ”They say that love it comes and goes/But darling what, what do they know/I'm reaching for heaven, we'll make it there”.

”Letter to you” släpps 23 oktober

Bästa spår: ”I’ll see you in my dreams”

