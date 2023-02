Springsteens fanmagasin läggs ner i protest

Fanzinet, som följt sångaren och hans E Street Band sedan 1980, gjorde tillkännagivandet på sociala medier i fredags och citerade en strof från Springsteen-låten ”Nebraska”: ”For a little while, sir, we had us some fun”.

”Efter 43 års publicering i en eller annan form – av fans, för fans – av Bruce Springsteen är det med blandade känslor som vi meddelar att 'Backstreets' har nått vägs ände, skriver chefredaktören och ansvarige utgivaren Christopher Phillips i en ledare.

Redan förra sommaren reagerade tidningen på kaoset kring Ticketmasters ”dynamiska prismodell” för den kommande E Street Band-turnén, där biljettpriserna fluktuerar i pris beroende på efterfrågan. ”Backstreets” menade att ”för många Springsteen-fans kastades åt vargarna och knuffades undan på ett sätt som verkar lika outgrundligt som omöjligt att undvika”.

I en kommentar till Variety uttrycker Springsteens manager Jon Landau sorg över nyheten:

”Vi är väldigt ledsna över att höra att 'Backstreets' stänger och vill tacka Chris Phillips för hans 30-åriga engagemang för alla Springsteen-fans”, säger han.

Bossen själv pressades i biljettfrågan av Rolling Stone i november och sade då att ”ingen gillar att bli kritiserad. Du vill inte vara affischpojken för höga biljettpriser. Det är det sista du vill vara”.

Bruce Springsteen och E Street Band kommer till Sverige i juni för tre konserter på Ullevi i Göteborg den 24, 26 och 28 juni.