St. Vincent djupdyker i pappas gamla skivback

Hantverket har alltid stått i centrum för Annie ”St. Vincent” Clark. Vare sig hon bygger smyckade poplåtar, löst sittande konstrock eller trångt elektroniska spår. Likaså den konceptuella inramningen, som på förra skivan ”Masseduction” (2017) fjättrades till en sensuellt uppdaterad glamrock.

När St. Vincent nu djupdyker i sin pappas gamla skivback och dammar av sjuttiotalets murrigt svängiga funkrock och jazziga melodilinjer, känns valet faktiskt kongenialt.

Albumet är, till viss del, en familjehistoria. Och det tycks som om de ofta såriga texterna inte bara behöver en ram, utan också en stadig krycka att stödja sig på.

Redan i inledande ”Pay your way in pain” lämnar en lättjefull, nästan förljugen, pianoslinga raskt plats för ett svettigt beat och Clarks stundtals närmast gutturala stridsrop. Som om den besjungna smärtan, lika akut som oundviklig, tvingar låten att bryta sig ut ur sig självt.

I titelspåret ”Daddy's home” adresserar hon erfarenheten av att ha en pappa som släppts ur fängelset. Medan hon i ”My baby wants a baby” lägger ut texten om att förväntas vilja, men kanske ändå inte vilja, ha barn. Allt på en lika spektakulär, som egensinnig skiva.

Bästa spår: ”My baby wants a baby”

