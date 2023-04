Stadsteatern slopar satsning med biljettrabatt till unga vuxna

Logga in

Sedan ett par år tillbaka har Kulturhuset Stadsteatern erbjudit rabatterade teaterbiljetter för 150 kronor till alla under 26 år. Nu slutar man med det. Från och med höstens teatersäsong får teatersugna mellan 20 och 25 år betala ordinarie biljettpris, med några undantag.

Till exempel: Om en 20-åring vill se ”Hamlet”, med artisten Silvana Imam i huvudrollen, så behöver hen betala ordinarie biljettpris på 545 kronor – vilket innebär en prisökning på 263 procent.

Att man höjer priset beror på den ekonomiska situationen för huset, enligt Malin Dahlberg, vd på Kulturhuset Stadsteatern. I fjol tappade verksamheten 50 miljoner kronor i biljettintäkter och gick sammanlagt 36 miljoner kronor back, vilket DN tidigare rapporterat.

– Vi behöver se över våra priser och få in intäkter. Vi förlorade mycket förra året och behöver ha en ekonomi i balans, säger Dahlberg.

150 kronors-biljetterna till alla under 26 år var enligt Dahlberg en specialsatsning under pandemin och återflytten.

– Då hade vi enorma problem med att få tillbaka publiken. Nu är vi på plats och publiken har hittat tillbaka. Men vi har en stor ekonomisk utmaning med att få in de intäkter vi behöver för att kunna fortsätta vara så stora som vi vill vara, säger Dahlberg.

Hur hänger prishöjningen ihop med ert fokus på att locka unga till teatern?

– Det är naturligtvis en utmaning, det är alltid en balansgång, men jag anser att vi fortfarande gör det. Vi har fortfarande kraftiga rabatter för unga under 20 år och för studenter. Vi har också ett utbud som riktar sig till en bred grupp av människor, även unga människor.

I den nya prismodellen erbjuds biljetter till halva priset för de under 20 år. Dessutom höjer man rabatten till studenter från 10 till 30 procent. Skolor betalar 100 kronor per biljett vid Sergelscenerna och 50 kronor per biljett på teaterscenerna i Skärholmen, Husby och Vällingby.

Andra teaterpriser för unga vuxna. Dramaten 150 kronor för alla under 26 år. Priset gäller alla dagar i veckan, till alla föreställningar, i hela salongen. Studenter ges 30 procents rabatt. Kungliga Operan Studerande och unga under 26 år betalar halva priset på ordinarie biljetter i hela salongen. Visa mer Visa mindre

