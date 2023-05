Ståhlis: Dammsugaren som bara vill chilla lite

Det finns städning och det finns hushållssysslor. Sysslor är sällan ansträngande, möjligen småtråkiga men inte alltid. Att diska det som inte kom med i diskmaskinen eller som är för ömtåligt, kan till och med vara rogivande.

Då kan man stå där och dona och samtidigt lyssna på ”USA-podden”, ”Spanarna” eller ”Rendezvous”. Samma sak vid strykning. Plocka undan de senaste dagarnas vad-fan-ska-jag-ha-på-mig-klädhögarna är också en syssla som man kan göra så där i lagom tempo.

Men att städa.

Let's get on with it! säger jag uppfodrande till mig själv (en igångsättarreplik som jag har snott från Storbritanniens nya drottning Camilla. Hon lär säga det inför tråkiga uppdrag).

Ta dammsugning till exempel. Redan när jag lyfter snabeldraken ur städskåpet spjärnar den emot. Jag tycks ha stört dess skåpdvala. Därför är den också högst motvillig att följa mig in och ut ur rummen. Den vill dammsugsflanera och stannar på trösklarna som hade den hittat en fantastisk utkikspost. Jag svär en liten ramsa och drar till.

Det är mycket dumt gjort enär min snabeldrake är en känslig typ som ogillar åthutningar och slagdragning. Den hämnas genast och kommer i överraskande full fart in i mina bakben.

Dramat övervakas med stort intresse av taxen Douglas som lagt sig på behörigt avstånd uppe på en säng. Han är förundrad över hur matte plötsligt är knästående och har halva överkroppen in under soffan. Vill hon leka? Det vill hon inte.

Nej, jag stretar vidare med dammslurparen. Morrar över dess egensinnighet att vilja chilla emellanåt och bara vara, dammsugs-carpe diem. Stå och lojt småbrumma vid stolsben. Den suger endast slött upp smulor och dammråttor trots inställd maxeffekt. Jag rundar en hörna in i köket men där blir det tvärstopp. Snabeldraken har vältrat sig på rygg, gått i strejk.

Efter dammsugningens vedermödor vidtar svabbande av golv. En konstart i sig då inte enbart en skurtrasa sitter på moppen utan till och från även en tax. Detta kräver att jag ökar svabbhastigheten så att Douglas inte hinner få tag i trasan. Städningen går som en dans, ja en snoa alltså.

Efteråt är både Douglas och jag utmattade. Men det doftar gott av linsåpa överallt. Och i städskåpet vilar snabeldraken förnöjt.

