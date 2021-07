Ståhlis: I nattens hetta

Det är en av de många åskkvalmiga dagarna då man inte riktigt vet om – och i så fall när – regnet kan komma. SMHI säger en sak och en väderprognos-app något annat. Jag är på väg för att äta lunch med en tidigare DN-kollega. Djurgården ligger inbäddad i lummig sommargrönska och överallt flanerar vetgiriga turister.

Så snart vi slagit oss ner och beställt in mat börjar vi prata om värmen. Eller rättare sagt vad den gör med oss. Mer specifikt: med nattsömnen. Ingen av oss sover som vi brukar. Våra vittnesmål skulle sysselsätta en hel sömnklinik.

Ta min sömn till exempel. Jovisst, jag somnar, men vaknar inte sällan av fläktens lågaggressiva brummande. Jag går upp, stänger av fläkthelvetet, kastar av mig nattlinnet, somnar om men vaknar en halvtimme senare av ett högt skärande ljud. En kvinnas gallskrik i natten. Ett mord?! Jag rusar upp. Skriket har nu övergått i gapskratt och nya skrik och skratt. Ett promillegäng. Någons versala prat i mobiltelefonen ekar mellan husväggarna. Mannen har svårt med vissa sche-ljud och somliga meningar upprepas med tilltagande volym men oförändrad svårtydd artikulation.

Det är städnatt på min gata. Noggrann städare.

Jag lägger mig. Blinkar ut i det som borde vara mörkret men sommarnätterna … ja, de ljusa sommarnätterna som besjungs. Jo jag tackar! På med ögonmasken, äntligen kolsvart. Jag slumrar in men vad nu? Det är städnatt på min gata. Noggrann städare. Gatan upp och ner och upp och ner. Han verkar köra på något hela tiden som resulterar i ett regelbundet skrälljud. Till slut har han städat klart och jag vänder mig på sidan. Satans varmt men så där ja, nu så … kanske … zzzz …

Jag vaknar medett ryck. Två måsar för en argsint relationsdialog. De är mycket oense men var sitter de? Jag vacklar upp och ställer mig att kisa i en glipa i rullgardinen med ögonmasken uppskjuten i pannan. De sitter på hustaket mitt emot. Mitt ansiktsuttryck är inte gladlynt men denna syn skrämmer dessvärre inte måsarna som fortsätter sitt argumenterande och jag ska just till att öppna fönstret och rekommendera en terapeut när de flyger iväg. Jag lägger mig igen. Tittar på klockan. Tänker att jag MÅSTE sova lite nu. Men just som jag drönar in i sömnriket gasar den första morgonbussen på ute på gatan. Gatan har ett minimalt uppförslut men denne chaufför gasar på som gällde det att ta sig över ett enormt bergsmassiv.

Jag är klarvaken nu. Lika bra att gå upp. Hon är ju ändå tio över fem. Jag kan med andra ord få mycket gjort denna dag.

