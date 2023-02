Ståhlis: Musik för att plugga, för att skriva, för att borra i tänder...

Jag kände en man som när han studerade medicin, alltså satt och inpräntade kroppens anatomi, homeostas och kranialnervernas funktioner, samtidigt hade öronbedövande pop- och rockmusik på. Han satt böjd över de smällfeta böckernas finstilta faktaspäckade texter och skrev här och var i marginalen ett ”usch” eller ”äsch”.

Han klarade alla tentor och blev så småningom en duktig läkare.

Jag frågade honom aldrig om de där uschen och äschen, tror det var ett pysande från en det-här-är-jävligt-slitsamt-ventil. Men att korvstoppningen blev uthärdlig med hjälp av Dire Straits ”Sultans of swing”, Pink Floyds ”Another brick in the wall” och Supertramps ”Breakfast in America”.

Man kan förstås ha musik till allt möjligt. Att städa till (sprallig musik), att somna till (lugn musik), när man äter i glada vänners lag (lågmäld släpjazz) eller att gympa till (fartig musik). Och att dansa till förstås men det är en självklarhet.

Och när man skriver? Jodå, men då blir det ofta instrumentalmusik, och på låg volym. Ingen sång som konkurrerar med bokstäverna i datorn. Skriver man om en viss tidsperiod kan musik från just den tiden ge en stämning, en känsla för tiden.

Det där tycks vissa författare ha tagit fasta på och har numera en låtlista på exempelvis Spotify knutna till den roman eller historiska bok de skriver om, som Kjell Westö med boken ”Tritonus” och Peter Englunds ”Onda nätters drömmar”.

Musik och måleri är också en bra kombination. Jag stod en sommar på Gotland och målade med Bruchs intensiva violinkonsert nr 1 i öronen och så snabbt har jag nog aldrig målat tidigare. En annan gång ljöd stillsam fin jazz på en koncentrerad blomstermålerikurs och världsmusik till akvarellmåleri.

Ju mer jag tänker på det desto mer troligt framstår det att musik och arbete hör ihop. Jag minns plötsligt min tid inom sjukvården, när det kom in akutfall nattetid som krävde operation. Det fanns kirurger som då ville ha musik på när de opererade.

Och nyligen när jag var hos min tandläkare, nynnande hon lite medan hon lagade och slipade. Det var både trivsamt och lugnande.

Vad det var för låt? Svårt att säga, men Beethovens femma, ”Ödessymfonin”, var det inte.

