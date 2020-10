Ståhlis: Samma off season men olika te

Det är en sådan där morgon när hustaken mitt emot blänker svarta. Regnet håller i hela förmiddagen, människor hukar under paraplyer och kapuschonger. Det är två månader kvar till jul och det är off season. Inne i varuhusen glimrar redan julpynten.

Jag funderar ett tag på begreppet off season. Mellanperiod skulle väl vi säga; tiden före och efter semestern, då tempot och hotellpriserna går ner och glassköerna glesnar.

En höst för många år sedan befann jag mig off season på Nordirland, högst upp i en liten ort vid kusten. För att komma dit hade jag rest med tåg, båt, tåg, båt och en efterlängtad buss. Orten var och är så liten att om man vill få syn på den i mobilkartan måste man förstora kartan ett par gånger innan namnet dyker upp: Bushmills.

Det var oktober, vinden från Nordatlanten var envis och konstant och korna hukade i gräset utanför mitt bed and breakfasthus. Kvällen innan hade tre äldre damer kommit knattrande i en hyrbil. De var ”on tour”, sjuttioplus, identiskt permanentade och som klivna ur en Agatha Christie-roman. Alla tre log ofta och vänligt och inflikade ”nice” och ”lovely” i varannan mening oavsett samtalsämne.

Arbetslösheten på Nordirland låg vid denna tid på hisnande 25 procent. Men inte i lilla Bushmills. Här fanns ett anrikt whiskeydestilleri där generation efter generation arbetat sedan 1600-talet. Det enda procenttal som ökade här var det i whiskeydestilleriets stora kopparcisterner.

En eftermiddag tog jag en promenad ner till havet. Nordatlanten morrade värre än vanligt, vinden tog i och saltstänket skapade hos mig en ny och stabil upprätt frisyr. På stranden låg ett avsomnat hotell men restaurangen var öppen.

En kopp rykande te, tänkte jag, bryggd på kanna, kanske en öppen brasa och en blommig fåtölj att sjunka ner i. Men strax fann jag mig sittande i en sepiabrun avskalad inredning med en ljummen kopp te; påste. Det var onekligen off season.

På hemvägen någon vecka senare, på tåget genom Storbritannien, betar vita får på gröna fält utanför fönstret, pastoralidyller mil efter mil. Små byar och stretande Miss Marple-tanter.

Off season då och off season nu. Jag brygger mig en kopp te och konstaterar att det är sent i oktober och att hustaken mitt emot fortfarande är regnvåta.

