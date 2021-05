Ståhlis: Städar gör man bäst till strutt-musik

Nyligen frågade en programledare i radions P2 vilken musik man helst städar till. Som förgyller tillvaron när man flänger på i jakten på dammråttor och skorpsmulor. Ja, inte är det ”Für Elise”. Något fartigt eller uppiggande måste det vara, det gäller att ju att muntra upp sig själv. Låtsas att krälandet under sängar och byråer med en motspjärnande hostande dammsugare är lustfyllt.

Det finns en tio i topp-lista på hushållsarbeten. Alltså från ganska ok att göra (i alla fall efteråt) till herregud-är-det-dags-igen-göromål. Dammsugning är en herre-gud-syssla.

Strykning däremot är kontemplativt och doftar gott. Att tvätta är no big deal, bara att trycka på knappar och sedan hänga. Och det är tillfredsställande att höra att något jobbar för en medan man fikar och läser. Samma sak med diskning; sköter sig själv.

Sängbäddning går geschwint så länge man inte har sidenlakan som har ett eget rörelseschema. Våtsvabbning av golv går an men är lite blött. Torkning av vägg- och golvlister ett krumryggat helvete.

Plötsliga infall att rensa ut städskåp eller garderober brukar däremot straffa sig redan i halvtid. Ungefär när man baxat ut allt på golv och bord för att liksom göra en REJÄL gallring, tryter orken.

Energitappet brukar ta sig i uttryck att man finner sig stå och glo. Länge. Inaktiv. Som om ens blick kunde göra jobbet. Den där plötsliga stillheten ska inte förväxlas med förnöjsamhet utan är snarare en vad-har-jag-gett-mig-in-på-insikt.

Livet, nåja städningen, står och väger. Ge upp eller fullfölja? Det är då musik behövs som städcoach.

De som svarade på programledarens anrop i radio torkade diskbänken bäst till Springsteens ”Born in The USA”. Andra putsade fönstren till Queens ”Don't stop me now” eller ”Ungerska danser” av Brahms.

Själv väljer jag ofta vad en vän kallade strutt-musik. Det är 40-talsmusik, musikaliska vitaminshots till knasiga texter. Uppvuxen under värsta pop-eran kan förtjusningen för 40-talsswing vara svårförklarad. Möjligen kan den härledas till en tidig prägling av min mammas gladlynta städning till denna musik.

Så ok, dags att ta fram snabeldraken, det vill säga dammsugaren, och ”Begin the beguine”!

