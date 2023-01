Ståhlis: Varför skulle en hund gilla hundväder?

Just när man vant sig vid det underbara knarrandet av snö under fötterna blir det plusgrader och regn. De vita snöhögarna krymper till gråskitiga grustag. All småsten som spreds ut för att förhindra halkolyckor samlas nu i skosulornas räfflade mönster och är ett helvete att pilla ut.

Den strävhårige taxen Douglas ogillar också regn och slaskväder. Motvilligt låter han sig iklädas sin gröna regnjacka. Försöker jag förklara att det råder hundväder ute anlägger han en välbekant manlig min av kränkning.

Uttrycket hundväder lär för övrigt ha myntats av dem som förr hade vakten på fartyg mellan midnatt och 04 – hundvakten – och som då drabbades av förfärliga oväder; hundväder.

– Jag vet inte varför man satt ordet ”hund” före trista saker, förklarar jag för Douglas. Men att städa är ett hundgöra och det här året med stigande boräntor och elprissmockor blir för många nog ett hundår.

Douglas ser skeptisk ut.

– Och betänk, fortsätter jag, att det å andra sidan finns positiva ordstäv som till exempel ”trofast som en hund”. Du slipper liknelser som ”hal som en ål”, ”tjuvaktig som en skata”, ”falsk som en orm” eller ”full som en kaja.”

Douglas slår dövörat till. Han är i hundarnas tidiga tonår: sprallig, charmig, understundom lomhörd och busig. Samtidigt är han enligt hundförståsigpå-böckerna inne i ”spökåldern”. En period då hundar plötsligt blir lite småskrajsna.

En kvällspromenad kan ta evigheter då mötande människor med rullväskor eller stationära papperskorgar med slarvigt isatta soppåsar är rena skräckfilmen enligt Douglas, och bör bevakas blickstilla en lååååång stund.

Douglas är annars en hund som håller på rutiner. Uppstigande och sänggående ska ske vid samma tid dag efter dag, och butiker som besökts på en promenad ska besökas även på nästa. Affärer som har entrédörren öppen tar han dessutom som en välkomnande gest riktad just till honom. Elektroniska dörrsystem som öppnas och stängs tycks ha en särskild dragningskraft och han har mer än en gång försökt ta sig in på Systembolaget.

– Det är bara sanktbernhardshundar som har tillträde där, viskar jag till Douglas.

Då lägger han in taxbromsen och tittar misstroget på mig.

– Okej, du fattade, säger jag. Det var ett skämt. Dum som en åsna är du ju inte.

Då ser han mycket nöjd ut och vi kan gå vidare.

