Stålar, sex och cynism laddar ”Förlorade illusioner”

Drama ”Förlorade illusioner” Regi: Xavier Giannoli Manus: Xavier Giannoli, Yves Stavrides, Jacques Fieschi. I rollerna: Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Salomé Dewaels, Cécile de France m.fl. Längd: 2 tim 29 min (från 7 år) Språk: franska. Biopremiär Visa mer

Många, många är de unga män som i fiktionens underbara värld kraschlandat i verkligheten, lockade av utsikterna till rikedom, karriär och socialt erkännande. I den store franske författaren Honoré de Balzacs klassiker ”Förlorade illusioner” heter han Lucien Chardon. Han tar sin mammas finare klingande efternamn de Rubempré och far till ett Paris i omvälvningens, restaurationens och de nymornade ekonomiska möjligheternas tidiga 1800-tal.

Det måste ha varit både en utmaning och en oemotståndlig frestelse för regissören Xavier Giannoli (”Marguerite”) att ta sig an den kanske mest bekanta delen av Balzacs väldiga romanbygge kallad ”Den mänskliga komedin”. Det har krävt både sovring och nya betoningar, men har lyckats så pass bra att filmen fått mängder av den franska filmens egna årliga belöningar.

Lucien är alltså en enkel och naiv ung man från landet. Han slavar under sin hårdföra far i det lokala tryckeriet, men drömmer om litterär framgång för sina högspänt känsliga romantiska dikter. Han sjuder av ungdomlig kärlek till stadens vackra adelsdam som bjuder in honom till sin säng men också till sin litterära salong, till den lokala noblessens illa dolda likgiltighet. Tiden – och den härskande klassen – vill alltså annorlunda.

I Paris, fyllt av ”slödder och skarn” med Nils Ferlins ord, finner Lucien att allt kan köpas och säljas till högstbjudande: kvinnors kroppar, teaterpublikens applåder och den djupt kända ordkonst han skattar allra högst.

För att alls överleva låter han sig lejas till ett av tidens boulevardblad, där han snart gör sig ett namn genom att skriva synnerligen elaka omdömen om sina mer lyckosamma författarkonkurrenter. Allt för lösnummerförsäljningen, den egna framgången och för att övertyga en förläggare om att han är värd att alls ges ut.

Lägg därtill att tuberkulosen härjar, att striden pågår mellan konservativa rojalister och liberala frihetsdrömmar i Voltaires anda och att hela ordbranschen i och med rotationspressen står inför en teknisk nydaning på sin väg mot massmedium.

Självklart måste dagens cyniska virvel av fejkade nyheter, influerare, självutnämnda smakdomare och jakt på mesta möjliga klick ha gynnat och inspirerat tillkomsten av ”Förlorade illusioner”. Men det märkliga med filmen – och med Balzacs ursprungsverk – är att den aldrig helt förfaller till individuell moralism utan håller fast vid sin klara kritiska blick mot den struktur som håller den verkliga makten under armarna.

Däremot tippar Giannolis film stundtals över mot melodramen och en viss upprepad övertydlighet i denna kritik. Men det kompenseras av humoristisk frispråkighet mitt i cynismen och hämndlystnaden. Och av skådespeleriet, där i synnerhet Vincent Lacoste glänser i rollen som den opportunistiske redaktören Losteau, beredd att byta rubrik och åsikt vart än vinden blåser bara intressenterna betalar för den.

Benjamin Voisin i rollen som Lucien har en mer otacksam uppgift. Det är inte lätt att agera projektionsyta för den hånfulla överlägsenheten i en benhård struktur och samtidigt spegla en inre dröm om ren kärlek och konstens upphöjdhet och integritet. Men han gör allt man kan begära i denna yppigt gestaltade virvel av pariserliv där pengarna fortsatt talar allra högst.

Se mer. Tre andra filmer om unga män i moraliska bryderier: Mike Nichols ”Moment 22” (1970), Stanley Kubricks ”Barry Lyndon” (1975), Alexander Sokurovs ”Faust” (2011).

