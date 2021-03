Stämningsmättat om kapitalismens härjningar

Utställningar Theresa Traore Dahlberg: ”Växlingar” ”Museum of the History of Cattle” Terike Haapoja och Laura Gustafsson Kalmar konstmuseum. Visas t o m 16/5 resp 9/5, för ett begränsat antal besökare. Visa mer

Ett skirt ljus faller in genom draperiet av genomstansade kopparplåtar, flimrar sakta i luftdraget, rör sig i ett böljande mönster över stengolvet. Stillheten i det coronaödsliga museet skapar en sakral känsla – men också lite kuslig, som i en gravkammare. Först när jag passerat ut på andra sidan förstår jag vad det är jag sett; plåtarna i draperiet är i verkligheten gamla mönsterkort från tillverkningsindustrin.

Alldeles nyss var de helt nödvändiga komponenter i det maskineri som är den svenska exportekonomin. I dag kasserade och värdelösa.

Vy från ”Museum of the History of Cattle” av Terike Haapoja och Laura Gustafsson Foto: Kalmar konstmuseum

En stämning av melankoli vilar över Theresa Traore Dahlbergs ”Växlingar” på Kalmar konstmuseum. I tre delar reflekterar den över världskapitalismens kreativa förstörelse: hur den i sin jakt på ekonomiska marginaler bygger upp och raserar, förädlar och spottar ut. Flyttar, överger och jagar vidare.

Inte minst handlar det om hur dessa processer verkar globalt, i ett system lika oöverskådligt som sammanlänkat, från Ouagadougou i Burkina Faso till Degerhamn på södra Öland.

Allt hänger ihop: de övergivna svenska mönsterkorten delar öde med kassettbanden från den burkinska musikindustrin, numera hopplöst omoderna och här ägnade en stämningsfull hyllning i ett eget rum. Och i filmen ”Mikrocement” möter vi sju arbetare från Degerhamn där de går kvar på den stora cementfabriken och kontemplerar tidens gång.

Att det samtidigt byggs en ny cementfabrik i Ouagadougou har förstås ingenting med det att göra. Eller har det? Det fina med den här utställningen är att den lämnar globaliseringens bok öppen för tolkning. Den ljudlösa överflygningen över fabriken i Burkina Faso speglas i det stillsamma reportaget från anläggningen i Degerhamn, där arbetarna med dröjande gester och talande tystnader reflekterar över det som var, medan deras målade porträtt lyser i blått på väggen.

Det är vackert gjort, på ett sätt som gör det skenbart värdelösa värdefullt på nytt, ja rentav ovärderligt. Jag tänker – lite högtidligt och möjligen naivt – att om konsten har en uppgift handlar den kanske just om detta, att göra motstånd mot ekonomins devalverande kraft. Visa på andra, rimligare värden.

Del av installationen ”Coppers” av Theresa Traore Dahlberg Foto: Kalmar konstmuseum

Parallellt med ”Växlingar” visas ”The Museum of the History of Cattle”, ett museum i museet där den finländska duon Terike Haapoja och Laura Gustafsson tagit sig an uppgiften att kuratera ett historiskt museum ur tamboskapens perspektiv. Från uroxarnas vilda vandringar till den industriella djurhållningens masslakter.

Det är en lysande idé, som tyvärr inte genomförs konsekvent och heller inte gestaltas särskilt konkret.

Utställningen består till stor del av texter med fokus på 1900-talets parallella utveckling av djuravel och rashygien, som ger perspektivet mänsklig slagsida och för övrigt känns rätt genomidisslat, om uttrycket ursäktas. De avslutande, svarta tablåerna där antalet mördade kreatur slås fast med kylig exakthet skapar onekligen isande folkmordsassociationer men får mig mest att fantisera om hur ruggigt fascinerande och provocerande ett sådant här museum hade kunnat bli.