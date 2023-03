Stark familjehistoria från Förintelsen i Lettland och Ukraina

Sakprosa Linda Kinstler ”Come to this court and cry. How the Holocaust ends” Bloomsbury Cirkus,, 320 sidor Visa mer

Varje judisk familj är en berättelse, sa någon till mig i höstas. Jag ville hålla med och säga emot på samma gång. Påståendet gäller ju alla familjer, det har inget att göra med vare sig kultur eller tro.

Hemligheter och lögner, avvisningar och oreserverad ömhet är det stoff som familjer vävs av. Lägger man till ett krig får man en familj med erfarenheter av flykt och oförklarliga försvinnanden. Lägger man därefter till hatbrott organiserade av stater, lägger man till ett folkmord, skapas familjer där varje individ är strängt medveten om att den egna existensen bygger på sekundsnabba val eller oförutsägbara tillfälligheter. Då blir överlevnad, minne och glömska ett med familjehistorien och lämnas från en generation till nästa, som släktklenoder.

Det är inte specifikt judiskt men samtidigt gäller allt detta, av lätt förståeliga skäl, många judiska familjer. Som sagt, det inledande påståendet är både oriktigt och riktigt.

För Linda Kinstler, född 1991, som bland annat skriver för The Economist, gäller det i allra högsta grad. Hennes familj är både judisk och icke-judisk och berättelsen om den visar sig vara så fylld med hemligheter och lögner att utforskandet blir till ett slags detektivhistoria. Framför allt handlar det om minnet av andra världskriget och hur det brukas och missbrukas. I debutboken ”Come to this court and cry” utgår hon från den skärningspunkt i familjen som hon själv utgör. I den ena släktlinjen finns förövare, i den andra offer. Hennes mor kommer från en ukrainsk-judisk familj bosatt i Charkiv, flera familjemedlemmar mördades i massakern vid Babij Jar utanför Kiev och själv är Kinstler uppvuxen med en judisk-amerikansk identitet.

Författaren Linda Kinstler, född 1991, skriver i The Economist och har bevakat kriget i Ukraina för The New Republic. Foto: Pete Kiehart

Hon inleder med en scen där hon själv står i en bokhandel i Riga och får syn på bästsäljaren ”Jūs nekad viņu nenogalināsiet” (”Ni kan aldrig ta död på honom.”). Det verkar vara en spionroman – redan på första sidan möts två män på en kyrkogård och diskuterar mordet av en tredje. Varför dödade ni honom, frågar den ene mannen, ni skulle ju bara kidnappa honom? Den andre svarar att någon i teamet gick för långt. Av sammanhanget framgår att den som ställt frågan är en KGB-agent och när Linda Kinstler ser hans namn förstår hon att det är hennes farfar. Mordoffret är den berömde flygaren Herberts Cukurs, ofta kallad den lettiske Charles Lindbergh. I sin hand håller hon en fantasifull spänningsroman om högst verkliga människor.

Hans kropp hittades i en blodig koffert i Uruguays huvudstad Montevideos, tillsammans med ett citat från Nürnbergrättegången 1946. Och hennes farfar kände Cukurs

Cukurs blev mycket riktigt mördad 1965. Hans kropp hittades i en blodig koffert i Uruguays huvudstad Montevideo, tillsammans med ett citat från Nürnbergrättegången 1946. Och hennes farfar kände Cukurs – båda hade nämligen ingått i den mest brutala mördarbrigaden i Lettland under andra världskriget, Arajs kommandot, under nazisternas regim.

Herberts Cukurs, den lettiske Charles Lindbergh, avrättades utan rättegång av israeliska Mossad 1965. Foto: AP

Kommandot deltog aktivt i dödandet av judar, romer och mentalpatienter, samt i straffaktioner och massakrer på civila längs Lettlands östra gräns mot Sovjetunionen. Det brände ner Rigas största synagoga på Gogolgatan och sköt dem som försökte fly ut ur synagogans källare där de sökt skydd. Några av kommandots män tjänstgjorde som vakter i koncentrationslägret Salaspils.

De som sett den mästerligt iskalla filmen ”Wannsee 1942” av Matti Geschonneck om mötet då nazistiska ledare fattade beslutet att mörda Europas judar, minns säkert den uniformerade man som använde pauserna till att röka en cigarett på terrassen: Rudolf Lange, chef för nazisternas säkerhetspolis och säkerhetstjänst i Riga. I Linda Kinstlers bok finns ett fotografi där han sitter iklädd svarta skinnhandskar omgiven av Arajs kommandot. Hennes farfar är också med på bilden.

Kinstlers familjehistoria skulle alltså kunna misstas för en thriller. Men även om hon följer samma ledtrådar som den lettiska bästsäljaren, finner hon inga enkla svar på gåtorna hon ställs inför. Vad spelade hennes farfar, Boris Kinstler, för roll i Arajs kommandot? Var han i själva verket en dubbelagent, utsänd av KGB? Och Cukurs, den berömde flygaren – vad gjorde han under kriget? Var han egentligen en hemlig räddare av judar? Varför låg ett citat från Nürnbergrättegången vid hans döda kropp?

Kinstler utgår från noggrant kollade fakta, gör research i uppåt tio länder och många intervjuer. Men det ska visa sig att även kontrollerade fakta kan vara motsägelsefulla, ögonvittnen kan ändra sina vittnesmål och arkiven kan vara manipulerade. Vad är då sant? Var finns det verkliga minnet, hur verifiera den sanna sanningen? Hon skriver fram en berättelse som är häpnadsväckande, modig och ibland förvirrande.

Eftersom Linda Kinstler bara har fragment av fakta om sin farfar dras hon i stället till den dramatiska berättelsen om Herbert Cukurs. Det är hans historia – och historien om hans historia – som utgör bokens ledmotiv.

Eftersom Linda Kinstler bara har fragment av fakta om sin farfar dras hon i stället till den dramatiska berättelsen om Herbert Cukurs. Det är hans historia som utgör bokens ledmotiv

På 60-talet beslutade den israeliske underrättelsetjänsten Mossad att han skulle behandlas som nazisten Adolf Eichmann, alltså kidnappas och ställas inför rätta för krigsförbrytelser. Planen genomfördes 1965 av några av de israeliska agenter som också tog Eichmann men förloppet blir annorlunda. Herberts Cukurs avrättas omedelbart utan rättegång. Det visar sig vara ödesdigert, inte bara för Cukurs själv utan för själva historieskrivningen, för Lettland och det nationella minnet av kriget.

Bristen på formell rättskipning la grunden till konspirationsteorier och verklighetsförvanskning. Trots vittnesmål från överlevande – vissa kallar honom ”Rigas slaktare” – har lettiska nationalister på senare tid producerat filmer, spionromaner och musikaler som beskriver honom som en oskyldig martyr. Att rentvå hans namn har blivit synonymt med att rentvå Lettland.

Gettomuseet i Riga vårdar minnet av de judar som mördades under Förintelsen i Lettland. Foto: Mauricio Abreu / Alamy

En ny rättsprocess har inletts om Cukurs skuld och när Kinstlers bok går i tryck är den ännu inte avslutad. Hans liv, död och skuld bildar nervtrådarna i berättelsen, som inkluderar historien om den lettiska Förintelsen, en analys av samtida baltisk identitet och citat ur Talmud. Genom allt detta vill Kinstler granska vår tids mantra, att vi aldrig ska glömma. Vad är egentligen glömskans motsats, frågar hon. Är det minnesberättelsen eller är det rättvisa?

Är det bristen på konsekvent lagföring efter det andra världskriget som gör att vi i dag lever i en kamp om krigets verklighet, där förnekelse och förträngning av historien äger rum varje dag på sociala medier eller i somliga lagstiftande församlingar?

Dessa frågor är alltså Linda Kinstlers egentliga ärende. Hon betraktar rättsprocesserna efter kriget, från den första Nürnbergrättegången över Eichmannprocessen till det mindre kända ”lilla Nürnberg” som ägde rum i Riga. Vilka syften tjänade de?

Genom hela boken lyfter Kinstler fram den svaga statusen för vittnesmål från Förintelsens överlevande, och avslöjar en avgrund mellan lag och historia. Mycket av det vi vet om Förintelsen kommer från memoarer men domstolarna behandlar inte vittnesmål som självklara bevis. En domare kan misskreditera ett vittnesmål beroende på hur och var det samlades in, när det infördes i det rättsliga förfarandet, om vittnet tidigare begått misstag eller överdrivit och så vidare. Kort sagt: Vem är bäst lämpad att slå fast sanningen om vad som hänt och därmed rädda minnet – historikern eller domaren?

Läsaren av ”Come to this court and cry” lämnas med långt fler frågor än svar och med en förvirring som kan väcka frustration. Men folkmordet på Europas judar och romer består inte av en enda linje från startpunkt till slut. Som författaren Judy Batalion skriver i sin recension av boken i The Washington Post: ”Förintelsen är … en mängd berättelser, var och en formad av politik, social tidsanda och personliga handlingar: vem berättade vad, för vem, när. Vad vi minns av kriget och vad vi glömmer – och vad vi väljer att glömma – återspeglar skiftande ideologier och dold skuld, för att inte tala om önskan att skydda sina barn och till och med ens förnuft.”

”Minne”, skriver Kinstler, ”kan vara en speciell typ av fängelse, ett från vilket det inte finns någon lätt flykt, ingen väg till villkorlig frigivning”

”Minne”, skriver Kinstler, ”kan vara en speciell typ av fängelse, ett från vilket det inte finns någon lätt flykt, ingen väg till villkorlig frigivning.”

Bokens titel – som översatt till svenska blir ”Kom till denna domstol och ropa” – är ett citat hämtat från den första Nürnbergrättegången. Där avslutade den brittiske åklagaren Sir Hartley Shawcross med att måla ut rättssalen som en plats för upprättelse, inte bara för offer och åskådare utan för själva mänskligheten.

”Efter denna prövning som mänskligheten har utsatts för,” lyder uttalandet, ”kommer mänskligheten själv till denna domstol och ropar: 'Detta är våra lagar – låt dem segra!'” Det var just detta citat som återfanns i den blodiga kofferten med Herberts Cukurs döda kropp.

Kinstlers bok är en komplex undersökning av minne, historia och ansvar för Förintelsen. Den som vill, kan låna hennes blick på dåtid och rikta den också mot framtiden. Hur ska Vladimir Putin behandlas av våra gemensamma rättsinstanser och vårt gemensamma kollektiva minne? Vilket citat ska läsas högt som kommentar till hans gärning? Kom till våra rättssalar och ropa, vittna, skapa rättvisa. Bara så upprättas mänskligheten.

