Stark säsongsstart på Stockholms gallerier

Galleriutställningar i Stockholm ”Julio Le Parc” Andréhn-Schiptjenko. Visas till och med 1/10. ”Madhat Kakei. Heliga stenar” Berg gallery. Visas till och med 24/9. ”Ayan Farah. Peradam” Galerie Nordenhake. Visas till och med 24/9. ”Mireia Rocher. Scratched, rubbed, caressed” Galleri Duerr. Visas till och med 24/9. ”Eva Hild. Sternum” GSA gallery. Visas till och med 17/9. Malin Gabriella Nordin. Drömmer att jag somnar” Gallery Steinsland Berliner. Visas till och med 17/9. Visa mer

En gallerirond i Stockholm kan nu med fördel inledas med ett besök på Andréhn-Schiptjenko på Östermalm, där nestorn Julio Le Parc visar färgstarka, abstrakta akrylmålningar. Han räknas till pionjärerna inom opkonst och kinetisk skulptur, född 1928 i Argentina men bosatt sedan 1958 i konstmetropolen Paris och fortfarande aktiv, 93 år fyllda.

Jag kände inte till honom tidigare, men Le Parc hade faktiskt en separatutställning på Moderna museet redan 1969, då experiment med geometrisk abstraktion, optokinetiska former och perception var som mest i ropet. Men hans fokus på kollektivt arbete, tillgänglighet och aktivt deltagande av publiken är synnerligen samtida.

Julio Le Parc arbetar konsekvent med den kromatiska skalans 12 färger och förutom geometriska former även rytmiska vågrörelser. Målningarna kan tyckas strikta och stumma vid en första anblick men tittar man en stund börjar de skickligt uppbyggda kompositionerna att vibrera – och närmast lyfta från duken!

Julio Le Parc, ”Ondes 156 no.8”, 1972. Akryl på duk. Foto: Julio Le Parc/Andréhn-Schiptjenko

I galleriklustret runt Hudiksvallsgatan i Vasastan hittar jag flera konstnärer som är upptagna av olika sorters abstraktion, ofta i kombination med materialexperiment. Madhat Kakei på Berg gallery är född i irakiska Kurdistan 1954 och jag minns fortfarande en intervju jag gjorde med honom i På stan 1988, några år efter hans ankomst till Sverige som flykting. Då arbetade han figurativt, en ”Främmande fågel som bär med sig krigets smärta”, som det hette i rubriken.

Men Madhat Kakei har lyckats etablera sig, med många utställningar även i Frankrike och Japan, därtill inbjuden till Modernautställningen 2015. Hans formspråk är sedan länge nonfigurativt, även om hans senaste målningar har en reliefverkan som får mig att tänka på mån- eller bergslandskap – och i ett fall Monets näckrosdammar! Utställningstiteln refererar dock till Kurdistans mäktiga och religiöst laddade berg.

Målningar av Madhat Kakei på Berg gallery. Foto: Berg Gallery

Urvalet på galleriet spänner över 30 år och här kan man se hur det till synes monokroma måleriet successivt fått allt mer kropp. Hur reliefverkan byggs upp med palettkniv och allt tjockare pålagd akrylfärg i lager på lager – ofta synligt sett från sidan. Jag har sett liknande måleri av flera andra konstnärer men Madhat Kakei laborerar känsligt med färg och textur, och det punktbelysta måleriet skimrar skönt.

Ayan Farah på Galerie Nordenhake gör nu sin första svenska separatutställning, född 1978 i Förenade arabemiraten av somaliska föräldrar, uppvuxen i Sverige men utbildad i London. Farahs fascinerande arbetsmetod har jämförts med alkemi. Hennes abstrakta kompositioner är uppbyggda av ihoplappade gamla tygbitar av linne, hampa och siden, som under långa processer preparerats med egenproducerade pigment. Basen kan vara allt från aska, rost och lera till indigo och ringblommor. Färgerna fixeras med vinäger och tygerna är ibland blekta av solen.

De mjuka tyglapparna kan vara bärare av släktens historia, som i ett broderat monogram, medan andra bär spår av torkkatastrofer eller kontaminerad jord. På så sätt blir dessa assemblage subtila vittnesmål om politiska och miljömässiga frågor, i återvunna material dessutom.

Men Farahs verk är också väldigt vackra, med handens känsla i de aningen sneda sömmarna och visuella associationer till både landskapsvyer och byggnadsverk.

Bild 1 av 2 Vy från Ayan Farahs utställning på Galerie Nordenhake. Foto: Carl Henrik Tillberg Bild 2 av 2 Ayan Farah, ”Omen”, tygassemblage av linne och hampa på Galerie Nordenhake. Foto: Carl Henrik Tillberg Bildspel

Att utrikesfödda har haft svårt att ta sig in på den svenska konstscenen verkar vara ett överspelat problem, åtminstone på Stockholms gallerier som det ser ut just nu. Mireia Rocher är född i Barcelona, utbildad där i både grafisk design och franska språket men därefter på Gerlesborgsskolan och Valand i Göteborg. Med sitt lingvistiska intresse arbetar hon även med textbaserade verk men utställningen i Galleri Duerrs nya lokaler på Hudiksvallsgatan domineras av hela registret av abstrakta stilövningar.

Här går hon från geometriska former till friare, handrivna collage av sandpapper – från sträng konstruktivism till mer lössläppta, nonfigurativa uttryck. De konstruktivistiska kompositionerna är minst originella men när hon släpper kontrollen händer det något, som i serien med den symboliska titeln ”Broken and yet willing to be close”.

Utställningen är också snyggt installerad, med geometriska fält målade direkt på väggarna och verken placerade i rytmiska dialoger.

Vy från Mireia Rochers utställning på Galleri Duerr. Foto: David Pruit

Skulptören Eva Hild tillhör sedan länge mina favoriter, med sina organiska, mjukt vridna former i både massiv metall och skört stengods, såväl äggskalsvita som sammetssvarta. Hild var en av de första keramikerna som klev in på den svenska konstscenen och snabbt klev ut i konstvärlden, därtill känd för sina offentliga utsmyckningar. Utställningen på GSA gallery är den femte i ordningen, nu med prislappar på mellan en till tre miljoner kronor.

Dyrast är de stora skulpturerna i blankpolerat rostritt stål, intrikata volymer med omväxlande hål och utbuktningar. Speglingarna stör dock uppfattningen av de kurviga formerna och det är först i fotografierna av skulpturerna som jag upptäcker uttrycksfulla ”ansikten”. Eller om det är någon förvriden skelettdel?

Bild 1 av 3 Eva Hild, ”Black Rib”, handbyggd stengodsskulptur och gipsmålningar på GSA gallery. Foto: GSA gallery Bild 2 av 3 Eva Hild, ”Hump” och ”Hole”, skulpturer i rostritt stål på GSA gallery. Foto: GSA gallery Bild 3 av 3 Eva Hild, ”White rib”, handbyggd stengodsskulptur på GSA gallery. Foto: GSA gallery Bildspel

Utställningstiteln ”Sternum” är den anatomiska termen för bröstbenet. Hild har utgått från sin personliga upplevelse av att bryta bröstbenet, det som kopplar ihop revbenen, som i sin tur skyddar hjärtat, lungorna och stora blodkärl. Just revbenen återkommer i en bakåtlutad vit version och i en hängande/liggande svart version – som ett eko av de fysiska begränsningarna under konvalescensen.

De keramiska skulpturerna byggs upp för hand och jag tycker allra mest om dem som har en sinnlig och nära kroppslig koppling. ”Hanging holes” saknar denna dimension men är stiliga formövningar, liksom Hilds nya abstrakta målningar på gips.

Bild 1 av 2 Malin Gabriella Nordin, ”Under solen” och ”I det gröna”, på Galleri Steinsland Berliner. Foto: Knotan Bild 2 av 2 Malin Gabriella Nordin, ”Methea”, Flashe på duk, 2022. Foto: Knotan Bildspel

Den yngsta konstnären i denna rond är Malin Gabriella Nordin, född 1988. På Instagram har jag det senaste året följt hennes slit med en dekorativ takmålning på en Stockholmsrestaurang och nu är hon aktuell på Gallery Steinsland Berliner på Södermalm. Där såg jag häromåret hennes utställning inspirerad av Axel Bomans musik, ett flöde av färgstarka figurer som gled över i abstrakta mönster, för att återfödas igen som figurationer.

Nu är hon vänt tillbaka till ett mer abstrakt formspråk, men med tydlig naturkänsla. Verken sägs vara inspirerade av resor vid Medelhavet och dagdrömmar, det flytande tillståndet mellan vakenhet och sömn. Nordins dansanta linjer, rytmiska flöden och läckert smultna färgskala får mig att tänka på Matisse. En begåvad kolorist som har framtiden för sig.

