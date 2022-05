Start up-serierna hetast på tv i vår

Våren 2022 tycks ha blivit starten på en gyllene era för verklighetsbaserade berättelser om mer eller mindre tvivelaktiga amerikanska entreprenörer från Silicon Valley. I vintras värmde Netflix upp med ”Inventing Anna” där Julia Garner (”Ozark”) spelar den rysk-tyska supersvindlaren Anna Sorokin, alias Anna Delvey, som försökte lura skjortan av Manhattans societet och samtidigt övertyga den unga start up-världen att hon var deras nya guldkalv.

Det fortsatte med ”WeCrashed” med Jared Leto och Anne Hathaway som kretsade kring det ökända fastighetsbolaget WeWork som visade sig vara ett gigantiskt fuskbygge bakom den enormt uppblåsta finansbubblan. Samtidigt berättade ”The dropout” den makalösa historien om Elizabeth Holmes som lyckades dupera finansvärlden med påhittade blodtester som aldrig fungerade. Huvudrollsinnehavaren, Amanda Seyfried, har en klar teori om varför publiken fascineras av denna typ av historier:

”Vi vill tro på människor som leder vägen, som gör något bra. Ibland till vilket pris som helst. När de sen blir påkomna och faller känner vi samma tillfredställelse som när vi ser deras uppgång. Kanske ännu mer, eftersom man känner att de förtjänar att falla. För att de lurade oss. Så känns det i alla fall för mig och jag kommer heller aldrig att tröttna på dessa berättelser”, säger Amanda Seyfried i en artikel i Dagens Industri.

Hon lär få sitt lystmäte också framöver. Näste man till rakning är Ubergrundaren Travis Kalanick. Den 12 maj är det svensk premiär för ”Super pumped: The battle for Uber” (Paramount+) där Joseph Gordon-Levitt spelar den maniska, egocentrerade och kontroversiella grundaren bakom it- och transportföretaget som framför allt är känd för att ha revolutionerat den globala taxibranschen. På ett obevekligt sätt skildrar serien Kalanicks uppgång och fall där han till slut blir portad från sitt eget företag.

– För mig är historien om Uber en mycket större historia om vad vårt samhälle premierar i dag. Vi har tyvärr ändrat incitamenten och skapat ett system där riskkapitalisterna bara är intresserade av att producera enhörningar. Och för att bli enhörning måste man bli ett machiavelliskt rovdjur som bara är intresserad av att roffa åt sig snarare än att verka för allas bästa, säger Joseph Gordon-Levitt på ett digitalt zoommöte.

Kyle Chandler som riskkapitalisten Bill Gurley och Uma Thurman som styrelseledamoten Arianna Huffington i ”Super pumped”. Foto: Elizabeth Morris

I serien har han sällskap av Uma Thurman som spelar Anna Huffington, medgrundare av Huffington Post och styrelsemedlem i Uber, samt Kyle Chandler som spelar Bill Gurley, riskkapitalisten från Texas som var Kalanicks mentor innan de blev dödsfiender i styrelserummet. ”Super pumped” baseras på boken med samma namn av New York Times-journalisten Mike Isaac. Manusförfattarna Brian Coppelman och David Levien har tidigare skrivit finanssatiren ”Billions”.

– Det mest galna är att allt som händer i serien har hänt på riktigt. Men eftersom jag är skådespelare – inte journalist – så är mitt jobb att gestalta det mänskliga i historien och även försöka förstå hur det kändes, säger Joseph Gordon-Levitt som också har spelat Edward Snowden i Oliver Stones film om världens mest kända visselblåsare.

Även om Gordon-Levitt inte försökte göra någon direkt imitation av Travis Kalanick så fick han mycket gratis eftersom de båda kommer från San Fernando Valley utanför Los Angeles.

– När jag hörde Kalanick prata så lät han precis som min bror – så det var en genväg in i rollen, säger han och ler.

Han har visserligen aldrig träffat Travis Kalanick men i gengäld fått en massa stoff genom att prata med personer i hans närhet.

– Det råder ingen tvekan om att han fattade moraliskt tvivelaktiga beslut och betedde sig väldigt oetiskt, men han var också en inspirerande kraft som var väldigt omtyckt av sina kollegor. Och båda dessa sidor var viktiga att vara medveten om för att spela den här rollfiguren, säger Gordon-Levitt.

En gemensam nämnare för de sedelärande start up-serierna är att de skildrar verksamheter som ofta börjar med magiskt tänkande som leder till dopade bubblor och slutar med en kraschlandning. Det kanske mest flagranta exemplet är Elisabeth Holmes som fick fängelsestraff för bedrägeri mot investerare. I fallet med Travis Kalanick och WeWork-grundaren Adam Neumann tvingades de bort från sina egna företag. Kalanick petades från vd-stolen 2017 och lämnade Uber formellt två år senare.

– Liksom alla andra start up-entreprenörer så tror jag Travis hamnade i ett läge där han upplevde att han förlorade spelet om företaget inte växte på ett explosivt sätt. Driften att prioritera vinst före precis allt annat bäddade för att Uber systematiskt bröt mot lagar som är till för att skydda arbetare och kunder, säger Levitt.

– Det är lätt att göra Travis Kalanick och Uber till syndabockar, men det var inte de som uppfann spelet. ”Super pumped” visar vad som kan hända om vi överlämnar allt åt kaos och slumpen och nöjer oss med att ”ingen bestämmer”. I längden bäddar detta för ett slags misantropisk och farlig verksamhet som kommer att premiera skadliga företag och driva hela världen utför klippkanten, säger Joseph Gordon-Levitt:

– Oavsett om du vill prata om vår sönderfallande demokrati eller vårt hotade klimat eller något annat måste du lösa grundproblemet om varför pengar det viktigaste, säger Joseph Gordon-Levitt och gör en referens till Sverige.

– Jag upptäcker att Sverige ofta används som ett exempel på ett makroekonomiskt system och kultur som tycks ha gjort ett bättre jobb när det handlar om att ta hand om allas välbefinnande, säger han.

Återstår att se hur den svenska modellen framställs i den kommande svenska Netflixserien ”The playlist” som handlar om Spotifygrundarna Daniel Ek (Edvin Endre) och medgrundaren Martin Lorentzon (Christian Hillborg).

”Super pumped” är en del i en antologiserie vars andra säsong baseras på Mike Isaacs kommande bok om Facebook. Och, om man får tro Levitt, är trenden med entreprenörserier ingen modefluga.

– Så länge vi inte uppmuntrar företagen till ett mer långsiktigt och hållbart tänkande så kommer vi att få fler historier som ”Super pumped”, säger Joseph Gordon Levitt och ler:

– Fast som skådespelare har jag inget att invända. Det är väldigt roligt att få spela rovdjur som styrs lillhjärnan och ge sig hän åt primära drifter.

Uma Thurman, Joseph Gordon-Levitt och Kyle Chandler i ”Superpumped: the battle for Uber”. Foto: Showtime

”Super Pumped: The battle for Uber”

Paramount+, premiär den 12 maj, 7 avsnitt.

Serieskapare: Brian Koppelman & David Levien. Med: Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman, Kyle Chandler.

Handlar om: Bygger på boken ”Super Pumped: The battle for Uber” (2019) av journalisten Mike Isaac. Andra säsongen i denna antologiserie kommer att baseras på Mike Isaacs kommande bok om Facebook.

Bild 1 av 2 Jared Leto och Anne Hathaway i ”We crashed”. Foto: Peter Kramer Bild 2 av 2 Anne Hathaway och Jared Leto i ”WeCrashed”. Foto: Peter Kramer Bildspel

”We crashed”

Apple tv+, 8 avsnitt

Serieskapare: Lee Eisenberg och Drew Crevello.

Med: Jared Leto, Anne Hathaway, Kyle Marvin, Anthony Edwards med flera.

Handlar om: WeWork som växte från ett enda coworkingutrymme till ett globalt varumärke värt 47 miljarder dollar på mindre än ett decennium. Sedan, på mindre än ett år, rasade allt.

Bygger på: Succépodden ”WeCrashed: The rise and fall of WeWork''

Bild 1 av 3 Amanda Seyfried i ”The dropout”. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo Bild 3 av 3 Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo Bildspel

”The dropout”

Disney+ (8 avsnitt)

Serieskapare: Elizabeth Meriwether.

Med: Amanda Seyfried, Naveen Andrews, Michaela Watkins, William H Macy.

Handlar om: Elizabeth Holmes och hennes bolag Theranos som påstods syssla med enkla blodtester. Världens yngsta kvinnliga selfmade miljardär.

Bygger på podcasten med samma namn från ABC News. Historien om Theranos har också berättats utförligt i reportageboken ”Bad blood”, som även sägs ligga till grund för Adam McKays kommande spelfilm ”Bad blood” med Jennifer Lawrence.

Julia Garner i ”Inventing Anna”. Foto: Netflix

”Inventing Anna”

Netflix, 9 avsnitt.

Serieskapare: Shonda Rhimes

Med: Julia Garner, Anna Chlumsky, Alexis Floyd, med flera.

Handlar om: superbedragaren Anna Sorokin, alias Anna Delvey, som dömdes till tolv års fängelse för att ha lurat skjortan av Manhattans societet genom att utge sig för att vara en stenrik tysk arvtagare.

Bygger på: Jessica Presslers uppmärksammade artikel i New York Magazine 2018.

