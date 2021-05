Statlig kultur gör miljonvinster under pandemin

Sista veckan i april hölls årsstämma på bland annat Kungliga Operan och Dramaten. Trots den omfattande krisen inom kultursektorn ser ekonomin god ut enligt boksluten. Operan redovisar en vinst på 20,7 miljoner kronor (jämfört med 4,6 miljoner året före).

– Det ironiska är att om man inte spelar några föreställningar så innebär det lägre kostnader, till exempel utgifter för personal och OB-tillägg. Vi har också gjort stora besparingar genom att ta bort allt som inte är direkt nödvändigt för att driva verksamheten. Vi har heller inte kunnat tillsätta vakanta tjänster, säger Birgitta Svendén, vd för Operan.

Ni har fått 40 miljoner i stöd för minskade biljettintäkter. Hade ni klarat er med hälften?

– Nej. När pandemin startade var det ingen som trodde att det skulle bli så långvarigt. Därför var det helt relevanta siffror som vi redovisade till ägaren. De 40 miljonerna motsvarar 60 procent av intäktsbortfallet under 2020. Att resultatet ändå blev så bra beror alltså på att vi har jobbat hårt med att genomföra stora engångsbesparingar. Men vi har samtidigt varit noga med att fullfölja de kontrakt vi haft med frilansare och gästande artister, dirigenter och andra konstnärer. I stället för att flytta produktioner till 2021 har vi flyttat det mesta till 2022, men ändå betalat ut en viss del av arvodena under 2020. Det har jag sett som vårt ansvar.

Hur ser prognosen ut för 2021?

– Vi förstod under hösten 2020 att pandemin fortsätter, men räknade med att vi måste klara ekonomin själva. Kommande krisstöd tror jag riktas mot frilansmarknaden som är oerhört utsatt. Därför har vi balanserat en stor del av 2020 års bidrag – 18 miljoner – till i år. Vi ser ännu ett tufft år framför oss med fortsatt låga biljettintäkter.

Även om ekonomin gått ihop beskriver Birgitta Svendén tillvaron som ”dränerande” för Operans ensembler.

– Vi har klarat oss ekonomiskt, men det är relevant att reflektera över vad det har kostat personalen att inte få möjlighet att arbeta utifrån normala förutsättningar och leverera till en publik. Vi har stora grupper som måste utöva sin konst och spela tillsammans.

Birgitta Svendén, konstnärlig operachef och vd för Kungliga operan. Foto: Caroline Tibell

Dramaten vänder 2019 års förlust på 8,9 miljoner till en vinst på 5,3 miljoner.

Hur är det möjligt?

– Jag håller med om att det ser konstigt ut, säger vd Maria Groop Russel. Dramaten har biljettintäkter på mellan 36 och 55 miljoner varje år. Beläggning avgör hur ekonomin ser ut och det varierar från år till år. Ibland kommer det att gå plus och ibland minus. Men själva förutsättningen för verksamheten är att nationalscenen är statligt finansierad, annars skulle vi inte kunna finnas. Dramaten fick stöd från ägarna på 19 miljoner kronor för förlorade biljettintäkter under 2020. Av de pengarna har vi periodiserat 3,8 miljoner till i år. Vi tror inte att vi kan spela utan restriktioner på ganska länge. Men utifrån förutsättningarna känns det bra att gå plus ett sådant här tufft år.

Vad har ni sparat in på?

– Dels var det en lönerevision som släpade efter, dels har vi sparat mycket pengar på att inte ha kvällsaktiviteter. Det innebär att vi inte betalar OB-tillägg, övertidsersättning eller anlitar publikvärdar. Scenkonst är resurskrävande och bygger ju på att många människor jobbar tillsammans, säger Maria Groop Russel.

– Vi har också flyttat fram en rad produktioner men samtidigt försökt slutföra det som varit i gång, så att uppsättningar vi investerat i får möta en publik. Vi har också stärkt upp it-sidan och sänt vissa föreställningar digitalt. Men förlorade biljettintäkter kommer vi aldrig att kunna spara ihop till själva.

Maria Groop Russel, vd på Dramaten. Foto: Magnus Hallgren

Kan det vara negativt för en institution som Dramaten att göra för stor vinst?

– Inte nu. 2019 var däremot ett besvärligt år. Dramaten bytte vd och en stor underleverantör gick i konkurs, vilket gjorde att en renovering stoppades. Då låg vi i botten när det gäller eget kapital. Nu har vi stärkt ekonomin vilket är bra långsiktigt, ur ett stabilitetsperspektiv.

Även en rad statligt förvaltade museer rapporterar positiva resultat för 2020, trots att de tvingats hålla stängt långa perioder under året. Intäkterna kommer utöver statsanslagen från sponsring och donationer samt – i normala fall – även från biljettintäkter, försäljning och servering.

Nordiska museet redovisar en vinst på 10,9 miljoner, men har under året sagt upp elva fast anställda medarbetare på grund av arbetsbrist och till följd av detta genomfört en stor omorganisation, enligt bokslutet.

Tekniska museet gör en vinst på 15 miljoner kronor. Statens historiska museer som ansvarar för driften av Ekonomiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum går med 9,7 miljoner i vinst. Myndigheten har även fått i uppdrag att starta ett Förintelsemuseum, men enligt en granskningsrapport från Statskontoret behövs ytterligare anslag till en sådan satsning.

Sämre gick det för Skansen, Moderna museet och Nationalmuseum.

Skansen, som 2019 redovisade ett rekordår ekonomiskt (19,7 miljoner), har sagt upp ett trettiotal anställda under 2020. I förvaltningsberättelsen beskrivs detta som ett stort kompetens- och erfarenhetstapp. En blygsam vinst på 370.000 kronor noteras. Moderna museet gör också en liten vinst på 132.000 kronor, att jämföra med 2019 års förlust på 1,4 miljoner. Nationalmuseum visar däremot fortfarande röda siffror i bokslutet: –1,2 miljoner.

