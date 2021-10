Statligt coronastöd gick även till kulturbolag som gjorde vinst

Sammanlagt har staten betalat ut omkring 37,6 miljarder kronor i korttidsstöd under coronapandemin. Vilka verksamheter som mottagit stöd har tidigare varit belagt med sekretess, men som DN rapporterat släpptes den på torsdagen.

Summorna på kulturområdet är relativt sett små, när man jämför dem med stödet till storbolag som Scania, Volvo och SAS. Det första bolag som kan knytas till kultursektorn, nöjesparken och konsertarrangören Liseberg, placerar sig som nummer 47 på listan över de bolag som fått mest pengar.

De större summorna inom kulturområdet har i många fall gått till verksamheter som under fjolåret redovisade stora förluster. Bland dem Filmstaden (tidigare SF Bio), som för fjolåret redovisade ett minusresultat på 327 miljoner kronor.

I stöd för korttidsarbete mottog bolaget samtidigt 22,6 miljoner. En högre summa än så, cirka 27,5 miljoner har dock betalats ut, sannolikt eftersom Tillväxtverket i många fall gjorde en förskottsutbetalning utifrån de uppgifter som fanns med i bolagens ansökningar.

DN har sökt Filmstaden, som inte återkommit med svar huruvida det innebär att man eventuellt måste betala tillbaka cirka fem miljoner kronor.

Filmstaden har tidigare under pandemin, genom Filminstitutet, mottagit särskilda krisstöd från staten på sammanlagt minst 100 miljoner – och därutöver ett omställningsstöd på 85 miljoner, genom Skatteverket.

Från Tillväxtverket har även ett dotterbolag i koncernen, Filmstaden media, fått pengar för korttidsarbete: 7,7 miljoner.

På musik- och liveområdet hittas flera av de stora mottagarna av korttidsstöd inom Live Nation-koncernen. Förutom Live Nation Sweden, även dotterbolagen Luger (Lugerinc) och Sweden Rock Festival. Sammanlagt har de fått nära 22,9 miljoner.

Live Nation-bolagen återfinns – enligt tidigare offentliggjorda siffror – även bland de verksamheter som fått mest statligt krisstöd genom Kulturrådet, bland annat för inställda evenemang. Live Nation Sweden (som i fjol redovisade ett minusresultat på 56 miljoner) har den vägen tilldelats cirka 74,4 miljoner – mest av samtliga verksamheter. Dessutom har man fått omställningsstöd på drygt 3 miljoner.

Dagens ETC och DN har tidigare rapporterat om intern kritik på Live Nation. En anledning var att det högsta skiktet av chefer och styrelseledamöter lyft årslöner på miljonbelopp, samtidigt som koncernen gjort stora förluster och sagt upp personal.

I enstaka fall har större summor för statligt korttidsstöd genom Tillväxtverket gått till företag inom kulturområdet som visade positiva resultat för 2020. Ett tydligt exempel bland de stora mottagarna är Bokhandelsgruppen, som driver Akademibokhandelns butiker.

Bokhandelsgruppen redovisade för fjolåret ett positivt resultat på 128 miljoner kronor, jämfört med 96 miljoner året dessförinnan. I årsredovisningen förklarade bolaget vinsten med en kraftigt ökad försäljning via nätet när butiksförsäljning minskat, samt stora besparingar i personalkostnader.

I stöd för korttidsarbete har Bokhandelsgruppen mottagit drygt 11 miljoner. Pengar som behövdes, enligt Maria Edsman, vd på Bokusgruppen (moderbolag i koncernen där Bokhandelsgruppen ingår).

– Vi tappade väldigt mycket besökare och försäljning i butik under stora delar av året och vi hade behövt säga upp butikspersonal och stänga butiker om vi inte hade fått stödet. Med hjälp av stödet kunde vi skapa uthållighet för att hålla verksamheten igång och inte fatta kortsiktiga beslut som hade varit dåliga både för företaget och våra anställda, säger Maria Edsman.

Hon menar också att resultatet för fjolåret ”ser positivare ut än vad det var”:

– 111 miljoner kronor av resultatet avser koncerninterna förändringar.

Två kulturinstitutioner som fått miljonbelopp genom Tillväxtverket har enligt de nya uppgifterna redan krävts på återbetalning av stora delar av krispengarna. Det gäller Nordiska Museet och Riksteatern.

Nordiska museet har tvingats betala tillbaka drygt 800 000 av de 2,8 miljoner kronor som man fått i korttidsstöd.

– Stödet var preliminärt och vid slutavräkningen fastställdes ett definitivt belopp. Vi inväntar nu att få detaljerna kring återbetalningen, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

Stiftelsen redovisade för 2020 ett positivt resultat: plus 10,9 miljoner, jämfört med 5,3 miljoner under 2019. Bidragande var att man under pandemin även bland annat fått 15,5 miljoner i ett extra statligt bidrag.

– Vi var i stort behov av korttidsstödet. Det kan låta som ett stort överskott men det är egentligen ett alldeles för litet överskott i relation till prognosticerat intäktstapp för de kommande åren, säger Sanne Houby-Nielsen.

Den turnerande nationalscenen Riksteatern har krävts på återbetalning om drygt 770 000 kronor, efter att fått utbetalningar från Tillväxtverket på totalt 2,4 miljoner. Enligt vd Magnus Aspegren beror detta på att det rådde oklarheter kring vad som skulle gälla under semesterperioder.

– Från början var det otydligt kring hur semester skulle påverka där vi sökte för maj till juli. Vi fick bidrag för personer som korttidsarbetade då, men får i efterhand återbetala för den tid de hade semester, säger Magnus Aspegren och tillägger:

– Detta blev först tydligt efter att vi beviljats stödet. Vi har känt till att vi skulle bli återbetalningsskyldiga sedan en tid tillbaka.