Stefan Eklöf Amirell: Hövdingen som släckte Magellans liv blev nationalhjälte

För 500 år sedan, den 27 april 1521, stupade Ferdinand Magellan på en strand i ögruppen Visaya i de centrala delarna av dagens Filippinerna. Minnet av händelsen högtidlighålls i år över hela landet och president Rodrigo Duterte har utnämnt den 27 april till Lapulapu-dagen, efter den ledare, Lapulapu, som ledde motståndet mot européerna.

Magellans öde och den första världsomseglingen är välkända i de europeiska upptäcktsresornas historia, men under senare år har historiker också börjat intressera sig för de dramatiska händelserna ur ett globalhistoriskt perspektiv. Genom att läsa om de historiska källorna och sätta dem i relation till den senaste forskningen om Sydostasiens förkoloniala historia kan historiker i dag ge en mer nyanserad bild av de kulturkrockar och dramatiska händelser som ledde fram till slaget på Mactan. Bilden av händelserna har också nyanserats av att historiker numera intresserar sig mer för de många icke-europeiska furstar, handelsmän, översättare, slavar och andra som bidrog till den globala kunskapscirkulation som var en förutsättning för européernas expansion över haven.

Foto: Album / J.D. Dallet / Prisma

En av de som på senare år har gått i bräschen för denna forskning är den filippinska historikern Danilo M Gerona. I sin bok ”Ferdinand Magellan. The armada de Maluco and the European discovery of the Philippines” tecknar Gerona bakgrunden både till Magellans expedition och till situationen i den filippinska övärlden när européerna anlände dit. Han visar också hur Magellan blev indragen i den politiska maktkampen i Cebu och hur arrogans och bristande förståelse för den lokala situationen ledde till katastrof för expeditionen..

Tre av Magellans ursprungligen fem fartyg anlände till Filippinerna i mars 1521 efter en lång och strapatsrik seglats över Stilla havet. De var förmodligen de första européer som satte sin fot på ögruppen, men det betyder inte att området var okänt eller isolerat från resten av världen. Handelsmän och resenärer från andra delar av Sydostasien, Kina, Indien och Mellanöstern hade i århundraden bedrivit handel med Filippinerna och andra delar av den malajiska övärlden. Många av de lokala produkterna, som pärlor, vax, sjögurkor och sköldpaddor, var eftertraktade i Kina och Japan, och Filippinerna var strategiskt beläget på vägen mellan Kina och de så kallade Kryddöarna, det vill säga Moluckerna i dagens Indonesien.

Den 7 april anlände Magellans flotta till Cebu i centrala Filippinerna för att fylla på förråden innan färden gick vidare mot Moluckerna. Cebu var en välmående handelsstad med en stor naturlig hamn och några tusen invånare, som bodde i välbyggda hus på pålar. Enligt expeditionens krönikör, italienaren Antonio Pigafetta, levde de ett behagligt liv i fred och rättvisa. Det fanns gott om guld, siden och andra dyrbara tyger i staden och man åt en varierad kost bestående av bland annat kött, fisk, ris, kokosnötter, apelsiner, citroner och fikon. Vid det kungliga hovet serverades maten på palmblad och kinesiskt porslin – som vid den här tiden var mycket ovanligt i Europa – gärna tillsammans med stora mängder lokalproducerat palmvin.

De handelsskepp som besökte Cebu brukade betala en tribut till kungen för att få anlöpa staden, och bara fyra dagar tidigare hade ett skepp från Siam (Thailand) kommit för att handla med guld och slavar. Magellan hade dock inga planer på att betala tribut. I stället seglade han in i hamnen med öppna kanonportar och seglen riggade som inför strid. Han lät skjuta salut med alla kanorna, vilket skrämde upp stadens invånare. Därefter skickade Magellan sin malajiska slav Henrique – som han hade förvärvat tio år tidigare när han deltog i Portugals erövring av staden Melaka i nuvarande Malaysia – iland för att tala om för stadens kung, Humabon, att de kom i fred och vänskap.

En bronsstaty av Lapulapu står sedan 1980 på den plats på Mactan där man tror att slaget utspelade sig. Strax bakom finns en stenobelisk till Magellans ära som restes av spanjorerna redan 1866. Foto: Darren Galpin / Alamy

Vad kungen egentligen tänkte om européernas fredliga avsikter vet vi inte men han var uppenbarligen imponerad av deras vapen. Som många furstar i Europa i början av 1500-talet var Humabons makt begränsad och han var beroende av stöd från olika lokala stormän vars lojalitet ofta satt löst. När Magellan sade till Humabon att han skulle skänka vapen till den som gick med på att bli kristen och erkände den spanske kungens överhöghet var Humabon inte sen att tacka ja. En vecka efter européernas ankomst lät han döpa sig tillsammans med 800 av sina undersåtar. Kort därefter hade i stort sett alla öns invånare anammat kristendomen och stormännen svurit att lyda Humabon, som i sin tur svor trohet till den spanske kungen. En by ville inte underkasta sig men den brände européerna ned och reste ett kors på platsen.

Trots det avskräckande exemplet vägrade fortfarande en av Humabons vasaller, Lapulapu på den lilla ön Mactan strax öster om Cebu, att ge med sig. Han ville inte heller betala den tribut, i form av förnödenheter till expeditionen, som Magellan avkrävde stormännen i området. På natten till den 27:e april seglade därför de tre spanska skeppen den korta sträckan från Cebu till Mactan för att betvinga Lapulapu. Enligt Pigafetta hade Lapulapu lyckats mobilisera 1 500 man, som inte var rädda för spanjorerna, trots att de hade sett kraften i deras vapen. Till Mactanbornas fördel var vattnet så grunt runt ön att de europeiska fartygen inte kunde komma inom skotthåll med sina kanoner.

Magellan ledde själv trupperna, bestående av 49 man, när de vadade i land i gryningen. De möttes av en skur av pilar och lansar och de panikslagna spanska soldaterna sköt med sina musköter på för långt avstånd och missade motståndarna. När Magellan träffades i benet av en förgiftad pil flydde de flesta av hans män tillbaka till fartygen. På stranden lämnade de kvar sin döda befälhavare och ytterligare elva man.

Slaget på Mactan var långtifrån ett av de blodigaste i den spanska kolonialhistorien – enligt Pigafetta dog totalt 27 personer – men dess följder blev betydande. Humabon tycks ha tappat tron på européernas militära överlägsenhet, liksom på den spanska kungens och den kristna gudens makt. Några dagar senare bjöd han in främlingarna till en bankett och lät mörda alla utom en av de 26 gästerna, Henrique, som hade spelat en viktig roll som expeditionens tolk och som mycket väl kan ha varit den första människan att segla runt jorden. De skräckslagna européerna som var kvar på fartygen lättade genast ankar och flydde för att aldrig mer återvända.

En bronsstaty av Lapulapu står sedan 1980 på den plats på Mactan där man tror att slaget utspelade sig och strax bakom står en stenobelisk till Magellans ära som restes av spanjorerna redan 1866. Bägge monumenten har varit föremål för intensiv debatt i Filippinerna under senare år – även innan förra årets världsomfattande protester mot statyer av europeiska kolonisatörer och slavägare. Diskussionerna har dock inte i första hand handlat om monumentet över Magellan, som många i det katolska Filippinerna har en övervägande positiv bild av som den som först introducerade kristendomen i området. De har i stället framför allt handlat om Lapulapu och hans ställning som nationalhjälte. Bland annat har Duterte ända sedan presidentvalskampanjen 2016 vid flera tillfällen hyllat Lapulapu för hans motstånd mot de spanska imperialisterna och även antytt att Lapulapu kan ha varit muslim. På så sätt har Duterte försökt att vinna stöd både i Visayaprovinsen och bland Filippinernas muslimska minoritet i söder.

Inför minnesåret 2021 har den officiella kommission som organiserar firandet – uppenbarligen i strid med presidentens uttalanden – annonserat planer på att ersätta statyn över Lapulapu med ett monument som tonar ned hans roll som hjälte och i stället framhåller att motståndet mot spanjorerna på Mactan var en kollektiv ansträngning. Flera filippinska historiker, däribland Gerona, menar också att statyn av Lapulapu – som avbildar ung man med långt hår och bar överkropp, beväpnad med ett svärd och en sköld – inte är historiskt korrekt. Vid tiden för slaget var Lapulapu minst femtio år gammal och deltog förmodligen inte i striden.

Sådana försök att beröva Visayas främsta hjälte hans gloria har väckt protester. Som påpekas i ett upprop mot planerna på att ta bort statyn, är det inte det historiskt autentiska som är det centrala i sammanhanget. Statyer görs så gott som alltid för att idealisera sitt föremål, och att Lapulapu avbildas som en muskulös man i sina bästa år är bara naturligt. Frågan blir i stället vad det nya monumentet idealiserar och vilka politiska och andra syften det är tänkt att fylla i Filippinerna i dag.

Läs även Henrik Brandão Jönssons text om betydelsen av Magellans historiska seglats på dn.se/kultur