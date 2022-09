Stella Donnellys sällsamt litterära popsånger skär i märgen

Singer/songwriter Stella Donnelly ”Flood” (Secretly canadian) Visa mer

I ”How was your day?”, en The Go-Betweens-klingande poplåt på blott två och en halv minut, lyckas den australiensiska singer/songwritern Stella Donnelly måla upp den sortens förvirrande tankestorm som bara en krackelerande tvåsamhet kan uppbringa. Det är en låt om att fastna i tankar och beteenden, om att försöka nå fram men i stället hamna i bråk. Men också om att vara för feg för att vara den som gör slut.

Och när man inte vågar ta steget så börjar det om igen. Med nya dagar, nya frågor, nya bråk. Allt i ett slags relationspsykologins ”Måndag hela veckan”-paradox, snyggt illustrerad av repetitiva trummor, en varmt, nostalgisk gitarr och så Donnellys sköra, men klangiga röst i refrängen.

Låten dryper, likt flera av spåren på trettioåringens andra album, av en typ av insiktsfullhet som är sällsynt i den samtida poplyriken. Tankarna går till textförfattare som Phoebe Bridgers, Lucy Dacus och den lika albumaktuella landsmaninnan Julia Jacklin, alla ur Donnellys egen generation. Men kanske än mer till skönlitterära författare som Emma Cline och Kristen Roupenian.

Sångerna utgår från klaviaturen, men smyckas då och då med jazzigt lekfulla underströmmar. Foto: Olivia Senior

Likt de två avhandlar Donnellys låtkatalog teman som makt, sexualitet, begär, besatthet, gråzoner – och våld. Låten ”Boys will be boys” från den kritikerrosade albumdebuten ”Beware of the dogs” (2019) var en klarsynt uppgörelse med våldtäktskulturen, fullständigt furiös trots att den framfördes på blott en försiktig gitarr.

På nya albumet ”Flood” fortsätter Stella Donnelly att vända blicken mot samhällets blinda fläckar, men med en mer musikaliskt introvert inramning än tidigare. Sångerna utgår från klaviaturen, men smyckas då och då med jazzigt lekfulla underströmmar.

I ”Underwater” skildrar hon relationsvåldet i en destillerad, men inte desillusionerad, pianoballad. Klarsynt redogör hon för att det, i genomsnitt, tar en kvinna sju försök att lämna en våldsam partner. ”I take on your anger and hurt / Oh mama, it's just getting worse”, sjunger hon vidare, med en röst som skär ända in i märgen.

På ytan är Donnellys pianobaserade ljudvärld ganska beskedlig och stillsam, men tar man sig tiden att dyka ner i den så öppnar sig ett bråddjup, som är lika isande som lysande.

Bästa spår: ”Underwater”, ”This week”

